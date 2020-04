Emily Ratajkowski nuda insieme al marito

La modella e attrice Emily Ratajkowski di certo sa come tenere alto l'umore di un venerdì sera passato in quarantena, misura presa anche dal governo degli Stati Uniti sul modello dell'Italia per cercare di arginare la diffusione del coronavirus, che su territorio statunitense ha già superato i 200.000 casi. Per cercare di non pensare alla difficile situazione, la top-model, apparsa anche in un video dei Maroon 5, ha scelto di ripescare una foto dal suo passato, quando la vita era senza dubbio più facile.

Emily Ratajkowski, infatti, ha pubblicato sul suo account instagram ufficiale uno scatto molto hot che la ritrae nuda insieme al marito Sebastian Bear-McClard, anche lui ritratto senza veli, che risale all'estate 2018. Il ritratto, in bianco e nero, ritrae l'attrice di Come ti divento bella in piedi, le parti intime coperte dalle braccia del marito che la abbraccia da dietro, accovacciato sulle ginocchia. Il tutto inquadrato attraverso lo specchio ovale del bagno di Emily Ratajkowski.

Nella didascalia che accompagna lo scatto hot di Emily Ratajkowski si legge: "Questo non rappresenta come passiamo la quarantena (per lo più sudiamo nelle nostre felpe), ma dal momento che ho postato questa foto durante il mio Q&A perché non postarla anche qui? Risale a circa sei mesi dopo che ci siamo sposati, estate '18" . Tra i commenti dei fan sotto lo scatto si leggono anche quelli di personaggi famosi e amici della coppia, come la modella Bella Hadid che scrive: "Folle" , o Jasmine Sanders, che commenta: "Questo mi fa arrabbiare! Non tutti stanno passando la quarantena con il loro fidanzato" . Poi ci sono altre personalità del mondo dello spettacolo, come Hailey Bieber, che si contentano di lasciare emoticon di faccine con gli occhi a cuore, senza aggiungere ulteriori commenti al post già abbastanza esplicativo di Emily Ratajkowski.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?