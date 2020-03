Emily Ratajkowski di nuovo in topless

Supermodella e attrice, Emily Ratajkowski ha abituato bene i suoi fans e follower con foto esplosive. Emily suscita infatti la curiosità di tutti, soprattutto per via del suo corpo da 10 e lode che non ha problemi a mostrare, ma forse anche per il suo attivismo politico. Lei è una donna che non solo prende a cuore delle cause di valore politico o sociale, ma le sposa battendosi per esse anche in prima linea, di persona e sui social.

L’unica cosa certa è che non c'è limite alla sensualità di Emily Ratajkowski. Dopo le foto completamente nuda con cui stuzzicava i follower su Instagram, stavolta la modella li ha voluti sedurre con un topless bollente. Durante un set fotografico, Emily posa di profilo, ma non indossa né maglietta né reggiseno e il profilo del seno è ben visibile. L’unica cosa che copre le sue forme abbondantissime sono le mani che sorreggono il seno. Inoltre, un dettaglio ancora più intrigante è il suo sguardo profondo che fissa dritto nella fotocamera dell’abile fotografo che ha saputo immortalarla in tutta la sua sensualità. La descrizione del post recita solo "tb" , che tradotto sarebbe "ritorno al passato" e che consiste nel postare sui social una foto di se stessi da giovani (o comunque nel passato) condividendo ricordi, memorie, sensazioni. Una tendenza amatissima dalle star e, a quanto pare, anche dalla bellissima Emily!

Inutile dire che il post si è guadagnato in pochissimo tempo oltre 1 milioni di like e altrettanti commenti di apprezzamento. "La mia regina" , "Ma sei vera?" , "’Tacci tua!" , "Ti amo" e "La più bella di tutte" , si legge tra i tanti commenti lasciati nello spazio in fondo al post.

Tuttavia, in questo periodo così difficile di quarantena per via dell’emergenza sanitaria causata dal rapido diffondersi del Covid-19, sembra che la dote più ricercata in una donna non sia la bellezza, bensì la capacità di saper svolgere al meglio le faccende domestiche. Per questo motivo, ignorando il suo abbondante décolleté, un utente di Instagram le ha chiesto: "Si, ma il ragù lo sai fare?" . Nonostante la diretta interessata non abbia voluto rispondere, si è generato un botta e risposta davvero divertente tra i suoi ammiratori. Un altro utente ha infatti rincarato la dose: "Manco lava i piatti secondo me…" . A mettere pace tra i due è un terzo utente che è intervenuto in questo modo facendo volare molto, ma molto in alto la sua immaginazione: "Chi se ne frega del ragù, l'importante è che sappia rifare il letto" .

