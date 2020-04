Eminem dona spaghetti a medici e infermieri

Eminem ha voluto celebrare e ringraziare i medici e gli infermieri, donando loro una scorta corposa di spaghetti al sugo già pronti per la consumazione: a beneficiarne sono stati gli operatori di Detroit, città d'origine dello stesso artista. Gli ospedali di zona hanno visto recapitare una serie di contenitori e confezioni monodose del pasto, con tanto di etichetta personalizzata: la stessa riportava i ringraziamenti del rapper a nome della sua Shady Records, un modo utile e sicuramente affettuoso per celebrare gli operatori e il loro infaticabile lavoro.

Il gesto non è passato inosservato e sulle pagine Instagram dei vari ospedali sono spuntate foto e le immagini degli spaghetti confezionati, con tanto di tag a Eminem e citazioni simpatiche delle sue canzoni. L'Henry Ford Hospital ha riportato la canzone "Lose yourself" del 2002, affermando che i suoi operatori avevano " lost themselves" , ovvero si erano completamente persi nel prodotto delizioso donato da Eminem.

Eminem donates 'Mom's Spaghetti' to frontline caregivers in Detroit https://t.co/kUreAFX5Vj — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 23, 2020

Il marchio - "Mom's Spaghetti" - non esiste realmente ma è una citazione del testo della stessa canzone "Lose yourself", parte integrante della colonna sonora del film autobiografico "8 Mile", che è valsa un Oscar allo stesso artista. La citazione fa riferimento a un momento dell'infanzia difficile del rapper in compagnia della madre, una frase che nel tempo è diventata virale fino a trasformarsi in meme.

Un'idea simile di packaging era stata già utilizzata nel 2017 con l'apertura di un locale Pop-Up a tema per la promozione dell'album "Revival", con tanto di box in cartone contenente gli ambiti spaghetti di mamma, preparati dal team della Union Joints di Clarkston. L'idea è stata riproposta per un'occasione meno commerciale ma più lodevole, trasformandosi in un modo utile per sfamare gli operatori di settore da tempo impegnati sul campo per contrastare il coronavirus, sempre con il supporto della Union Joints di Clarkston, che anche questa volta si è occupata della preparazione e della distribuzione.

Gli Usa sono stati colpiti duramente dalla presenza del virus: solo lo stato del Michigan ha segnato da poco 2.813 decessi e 33.966 casi di contagio.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?