Emma Marrone, addio al biondo: "I medici mi hanno sconsigliato di tingermi"

Ha calcato il palco del Festival di Sanremo in forme diverse e, per la 70esima edizione, Emma Marrone tornerà nei panni di super ospite dopo la malattia che l’ha costretta ad un periodo di stop forzato.

Lo ha annunciato lei in suo post su Instagram, dove ha dato appuntamento ai suoi fan per martedì 4 febbraio prossimo. Ma, se in tutte le precedenti partecipazioni sanremesi Emma aveva sfoggiato un look biondo, prossimamente potremmo vederla apparire in modo del tutto diverso. Lei, che si sente “bionda dentro”, potrebbe decidere di rinunciare a tingere i capelli per motivi legati al problema di salute che ha tenuto in apprensione i familiari, i fan e gli amici della cantante salentina.

“ I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi – ha raccontato lei a Sette, settimanale del Corriere della Sera - . Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro” . Con il sorriso, dunque, Emma ha accettato la richiesta degli specialisti di interrompere le tinte ai capelli per scongiurare qualunque ipotetico futuro problema di salute.

Il tumore alle ovaie che è tornato dopo anni dalla prima operazione ha messo a dura prova la Marrone che, con tenacia e coraggio, ha affrontato l’operazione tornando in pista e in forma prima del previsto. “ Non ho avuto timore di espormi troppo, condividendo con il pubblico la malattia: non potevo non dirlo, qualcuno aveva comprato voli e alberghi per esserci – ha raccontato ancora lei, spiegando i motivi che l’hanno spinta a rendere noto il problema - . Fosse capitato in un momento vuoto non avrei detto nulla ”.