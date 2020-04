Emma Marrone e lo stop ai concerti: "Ci rifaremo"

La pandemia di coronavirus non accenna ad arrestarsi e continua a registrare vittime e casi positivi di contagio in tutto il mondo. Il patogeno ha colpito anche il mondo della musica. Diversi sono, infatti, i concerti ed eventi pubblici -previsti in origine per i prossimi giorni - che sono stati sospesi per via delle disposizioni governative stabilite in Italia e nel resto del mondo per fronteggiare la pandemia. Tra cui, quelli delle date di maggio di Emma Marrone e Benji e Fede, che si sarebbero dovuti esibire all'Arena di Verona rispettivamente il 25 e il 3 maggio 2020.

E dopo aver intrattenuto il web negli ultimi giorni condividendo su Instagram una serie di post, volti alla sensibilizzazione della collettività sulla prevenzione del coronavirus, l'artista salentina si è lasciata andare non a caso ad un lungo messaggio di sfogo pubblicato sui social a corredo di uno scatto nostalgico. Che la immortala mentre è alle prese di un live-show sul palco.

"Era inevitabile -si legge nel doloroso annuncio della sospensione della sua data veronese-. Ma è giusto così, perché ho a cuore la mia salute e la salute di tutti. Sono la prima ad essere dispiaciuta soprattutto perché so quanto lavoro c’è dietro un progetto e quante persone in questo momento non possono fare il proprio lavoro". E nel suo ultimo messaggio social non mancano neanche parole destinate ai suoi fan: "Sono dispiaciuta, perché immagino anche i vostri sacrifici per acquistare i biglietti e per essere sempre presenti. Ci rifaremo appena sarà’ possibile. E sarà ancora più bello". A conclusione della descrizione del nuovo scatto pubblicato in rete, la vincitrice di Amici 9 ha infine riportato il comunicato diramato dall'organizzazione del suo concerto posticipato a data da destinarsi, rappresentata da Friends&Partners e Vivo concerti in collaborazione con l'Arena di Verona: "A seguito delle misure disposte dalle autorità per l’emergenza covid-19, l’Arena di Verona e Friends&Partners comunicano il rinvio di tutti gli eventi in programma nel mese di maggio. Tutti gli show sono rinviati. I biglietti acquistati rimangono validi. Le nuove date verranno riprogrammate e comunicate entro e non oltre il 31 luglio 2020".