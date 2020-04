Emma duetta con Ambra sulle note di “T'appartengo”, il web si scatena

Il duetto che non ti aspetti lo ha regalato la quarantena: Emma Marrone e Ambra Angiolini, durante una diretta Instagram, si sono divertite a cantare insieme “T’appartengo”.

Ai tempi della partecipazione di Ambra a Non è la Rai, il singolo riscosse grande successo: tutti, grandi e piccoli, cantavano “t’appartengo ed io ci tengo, se prometto poi mantengo”. I versi di quella canzone sono rimasti nella memoria di tanti fan del programma ideato da Gianni Boncompagni e, tra questi, c’è anche Emma. La cantante, che negli ultimi giorni si è divertita ad intrattenere i follower con dirette Instagram insieme ad altri volti noti, ha scatenato il delirio quando ha iniziato ad intonare la canzone di Ambra.

Il video del duetto che ha visto coinvolte la cantante e l’attrice, che ormai ha abbandonato il mondo della musica dopo quell’esordio fatto in età quasi adolescenziale, ha iniziato a fare il giro della rete e il web si è scatenato.

“ Qua dobbiamo fare qualcosa di divertente... ”, ha fatto notare Ambra ad Emma, che ha subito colto la proposta di uno dei follower. “ Qui chiedono un duetto, io conosco a memoria le tue canzoni ”, ha precisato la Marrone che, sorprendendo anche la stessa attrice, ha iniziato ad intonare “ ti giuro amore, un amore eterno, se non è amore me ne andrò all’inferno ”.

Ambra, quindi, ha seguito l’amica iniziando a mimare anche il balletto che aveva ideato ai tempi di Non è la Rai. “ Sei una grande! ”, ha commentato Emma scatenando la risata dell’attrice, mentre il popolo della rete commentava strabiliato il duetto delle due. “Che spettacolo!”, “Emma è una grande persona”, “Adoro” , “Meravigliose”, hanno iniziato a scrivere i follower che seguivano in diretta avvenuta in tarda serata.

Non è la prima volta, tuttavia, che Emma Marrone scatena il popolo della rete con le sue dirette Instagram. Una delle ultime che ha riscosso grande successo è stata quella con Alessandra Amoroso che, non avendo compreso di essere in diretta con migliaia di utenti, ha risposto direttamente dal bagno rendendosi, così, protagonista di una clamorosa gaffe.