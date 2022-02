Emma Marrone: "Meglio sola che con chiunque"

Se si dovesse parlare di Emma Marrone attraverso i numeri ce ne vorrebbero un'infinità per raccontare i successi raggiunti dall'artista nei suoi dodici anni di carriera. A Verissimo, la cantautrice ha ripercorso i momenti più importanti della sua professione nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Una storia di successo che però non va di pari passo con la vita privata.

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Emma Marrone si è detta sorpresa dei traguardi raggiunti e delle opportunità avute nel corso degli ultimi anni, dove la musica non è l'unica protagonista. " Ho appena finito di girare "Il ritorno" di Stefano Chiantini di cui sono la protagonista, un film impegnativo ", ha raccontato Emma, parlando del suo ruolo di attrice, che la sta conquistando sempre di più. La recente partecipazione a Sanremo, i tour sold out e il prossimo album confermano il suo grande momento.

Ma se la carriera va a gonfie vele non altrettanto sembra andare la sua vita privata. Parlando della sua nuova casa, una conquista raggiunta con fatica e sacrifici, Emma Marrone ha scherzato sull'amore e sull'assenza di una persona al suo fianco. " Speriamo che si popoli", ha detto la Toffanin, scatenando la replica ironica della cantante: "Sì, che arrivi qualcuno. Ma purtroppo non c'è. Vorrei dire sì: 'Mi sono fidanzata'. Ma sono 10 anni ....". La padrona di casa ha provato a indagare su possibili frequentazioni, ma Emma ha scherzato ancora, prima di fare una riflessione seria: "No, la solitudine. Però ti ribadisco il concetto che ti avevo già ribadito l'ultima volta. Meglio sola che con chiunque ".