Enrico Brignano: “Coronavirus? È dura, molto più che in guerra”

Per i personaggi dello spettacolo abituati a far ridere il pubblico come Enrico Brignano, l’emergenza coronavirus è molto difficile da gestire.

Nonostante molti di loro si siano adoperati per mantenere il contatto con il proprio pubblico attraverso i social, Brignano non ha nascosto le difficoltà dovute alla lontananza forzata dalle scene. A differenza di quanto accaduto nei periodi di guerra, in cui i principali comici potevano continuare ad esibirsi regalando a tutti un sorriso nonostante il momento drammatico, il coronavirus ha imposto uno stop a tutti.

“ È dura… in questo molto più che in guerra… - ha detto Brignano a L’Intervista con Maurizio Costanzo - . Quando c’erano le guerre Macario, Totò stesso, Petrolini, tutti i comici di quell’epoca facevano spettacolo e invece no, noi non possiamo farlo se non da casa attraverso internet un messaggio, una speranza ”.

In attesa che questo periodo di drammatica difficoltà passi, dunque, Enrico Brignano non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha scelto i social come mezzo per rimanere in contatto con il pubblico che, sin dagli esordi, lo segue e lo ama. La carriera del comico romano, che deve tutto alla famiglia da cui ha sempre tratto ispirazione, è in continua crescita e Brignano non ha nascosto il suo grande sogno nel cassetto.

“ Il grande varietà, il grande show del sabato sera ”: è questo il desiderio dell’attore. “ Dicono tutti che sia finito, ma io dico de no (…) – ha spiegato a Costanzo - . Mi manca soprattutto andare all’estero con lo spettacolo ”.