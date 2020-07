Enzo Salvi le "suona" a Beppe Grillo: "A Roma ti sei arricchito, ma va a f..."

" Beppe Grillo vorrei scriverti tante cose... ma sarò breve! Perché io so romano e me ne vanto. Va va va a... ", così Enzo Salvi, popolare comico e attore capitolino, ha replicato alle parole di Grillo che, nelle scorse ore, hanno indignato i romani. Beppe Grillo ha dedicato alla sindaca Virginia Raggi un sonetto in romanesco (firmato dal poeta Franco Ferrari) in cui appellava i cittadini capitolini "gente de fogna” per l'ingratitudine dimostrata nei confronti della prima cittadina.

L'uscita - pubblicata da Ferrari sulla sua pagina Facebook e da Grillo sul suo blog - è stata poi corretta dallo stesso autore, ma ha comunque scatenato una polemica politica e l'indignazione dei romani, offesi dalle parole della poesia scelta da Beppe Grillo. A suonarle e cantarle al fondatore del Movimento 5 stelle ci ha pensato però Enzo Salvi, comico e attore romano, che attraverso i suoi canali social ha letteralmente mandato a quel paese Grillo. Per farlo, Salvi ha scelto di pubblicare una sua vecchia canzone, datata 2014, intitolata "Va va va" in cui il ritornello recita: " Va va va affan**lo devi anna ". Una canzone dedicata proprio al leader pentastellato e condivisa nelle scorse ore sulla sua pagina Facebook ufficiale per replicare alle parole offensive di Grillo.

Parlo esclusivamente da cittadino romano: non posso che sentirmi offeso. Non credo che quel post volesse elogiare la tradizione architettonica millenaria di Roma

Vengono tutti a Roma 'a magnà e a beve', poi denigrano la nostra bellissima città e ci prendono in giro: basta, è stato superato il limite. Senza dimenticare che, con i suoi spettacoli qui a Roma, Beppe Grillo si è arricchito e dovrebbe mostrare un minimo di riconoscenza

Enzo Salvi, reduce dall' aggressione subita a Ostia Antica dove il suo pappagallo Fly è stato lapidato da un immigrato, dopo la pubblicazione del post ha voluto precisare la sua posizione. Rintracciato da Leggo per un chiarimento sul suo post anti-Grillo , Enzo Salvi si è dettodalle parole del fondatore del movimento pentastellato: "". Dopo aver definito l'errore di Grillo (poi modificato) una "caduta di stile" di "cattivo gusto", il comico romano non ha fatto sconti al genovese, lanciandogli non una ma ben due stoccate: "".