"Era di buonumore". Gli ultimi giorni della regina Elisabetta

La regina Elisabetta ha lavorato fino all’ultimo, rispettato i suoi doveri di sovrana fino alla fine, dandoci un grande insegnamento di vita: la volontà e la perseveranza possono davvero smuovere le montagne. Sua Maestà, già da viva, era una leggenda capace di ispirare le persone. Un insider ha raccontato le sue ultime ore a Balmoral, segnate non dal timore della fine, bensì dall’allegria e dal buonumore di una personalità che aveva ancora infinite risorse interiori in un corpo che, purtroppo, stava per essere schiacciato dal peso del tempo.

L’amore per Balmoral

Balmoral è sempre stato un posto speciale per la regina Elisabetta. Qui trascorse una parte della luna di miele con Filippo e sempre qui, ogni estate, amava riunire la famiglia tra barbecue e battute di caccia. A fine luglio la sovrana si è stabilita a Craigowan Lodge, una dimora da sette stanze nella tenuta di Balmoral, poiché il Castello era ancora aperto alle visite. Dopo il 2 agosto si è spostata nella residenza principale con i suoi fidati assistenti: la stylist Angela Kelly, " che ha protetto Sua Maestà, assicurandosi che evitasse gli sforzi” , ha detto un insider al Daily Mail e il suo staff, tra cui figurano il sergente Barry Mitford e il maggiordomo Paul Whybrew, da 40 anni accanto alla Regina.

Ogni mattina Elisabetta II leggeva il Racing Post, giornale dedicato alla sua grande passione, i cavalli e guardava programmi di ippica. Come di consueto ha portato a spasso i suoi corgi e ricevuto la famiglia, da William e Kate con i loro bambini ai figli della principessa Margaret, Sarah Chatto e il conte di Snowdon fino al principe Edoardo e a Sophie di Wessex. Un’estate normale e serena. L'insider ha dichiarato in proposito: “È stata un’estate molto tipica e allegra a Balmoral, tante passeggiate, picnic e barbecue. [La regina Elisabetta] ha seguito il ritmo imposto dal defunto duca di Edimburgo. Naturalmente non è stata presente per tutto il tempo…” ma “era veramente di buonumore…lo era davvero”.

Il declino inarrestabile

Tutto ciò fa pensare che la fine della regina Elisabetta sia arrivata in maniera repentina, con un crollo improvviso di una condizione che, finora, era rimasta piuttosto stabile, almeno secondo i tabloid. Lo scorso 15 luglio la monarca ha inaugurato il Thames Hospice nel Royal Borough di Windsor e Mainhead. Il 6 settembre 2022 ha ricevuto a Balmoral la neopremier Liz Truss. I suoi ultimi impegni ufficiali.

Sua Maestà sembrava più minuta e fragile del solito, con quei grandi lividi sulle man, forse dovuti a trattamenti medici. Tuttavia, guardando il suo sorriso luminoso, chiunque avrebbe pensato che il tramonto del suo regno fosse ancora lontano. Così, purtroppo, non è stato. A noi rimane l’immagine di una sovrana allegra, con ancora tanta voglia di fare e alle spalle 96 anni di una vita vissuta intensamente.