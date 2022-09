"Era il signor Belen". La verità di Antonino Spinalbese sulla Rodriguez

" Ero tanto spaventato. Ci siamo lasciati che mia figlia aveva tre mesi. Non eravamo in linea ". Antonino Spinalbese è come un fiume in piena nella casa del Grande fratello vip. Sin dal suo esordio nel reality, l'hairstylist ha parlato spesso del suo difficile rapporto con l'ex compagna, Belen Rodriguez, e dei motivi che hanno portato alla rottura dopo due anni d'amore e una figlia.

Nell'ultima puntata del programma, Alfonso Signorini ha voluto dedicare ampio spazio alla storia di Antonino Spinalbese e al rapporto che ha con la sua piccola Luna Marì. Ma è stato impossibile non tornare sulla relazione con Belen, naufragata per le continue liti e l'incompatibilità di carattere.

Le parole di Charlie Gnocchi

Durante la settimana Spinalbese si è sfogato con Charlie Gnocchi sui motivi che hanno portato all'addio con Belen. Il conduttore radiofonico ha esternato il suo pensiero sulla coppia: " Nei nostri occhi Belen è una creatura mitica. E Antonino è il parrucchiere che diventa il signor Belen. Eri l'uomo della donna più desiderata d'Italia. Un ragazzo non abituato a stare sotto i riflettori. Non era il suo mondo ". Un modo per sottolineare l'estraneità di Antonino Spinalbese all'ambiente dello spettacolo e del gossip, che avrebbe gravato inevitabilmente sulla stabilità della coppia. " Ero spaventato da tutto ciò e non eravamo in linea ", ha raccontato Antonino parlando di una storia durata due anni e naufragata quando Luna Marì aveva solo tre mesi.

L'amore per la figlia