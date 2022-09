"Ecco cosa succedeva". La confessione di Spinalbese sulle liti con Belen

Dopo mesi di voci, rumor e indiscrezioni (più o meno vere) Antonino Spinalbese ha rotto il silenzio sulla fine della storia d'amore con Belen Rodriguez. E lo ha fatto davanti alle telecamere del Grande fratello vip, proprio nella casa dove aveva assicurato non avrebbe parlato della sua ex. Invece nelle scorse ore l'hairstylist originario di La Spezia ha fatto alcune dichiarazioni inattese e private, che la regia ha prontamente censurato.

Secondo alcuni siti Belen lo avrebbe invitato "caldamente" a non parlare della loro relazione né tanto meno di lei come persona, pena la querela. Ma nelle scorse ore Antonino sembra essersi trovato così a suo agio con alcuni coinquilini tanto da lasciarsi andare a confessioni decisamente private. Mentre stava parlando con Charlie Gnocchi, l'ex compagno della showgirl argentina ha rivelato: " C'erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C'erano tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così ".

La malattia e poi il Gf Vip

Sembra passata un'eternità da quando Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si sono lasciati. La coppia si è detta addio alla fine del 2021, a pochi mesi dalla nascita della loro bambina Luca Marì e dopo due anni e mezzo insieme. Ma solo nel gennaio 2022 la showgirl argentina ha confessato di essere una " mamma single ". Ma pochi mesi dopo ha dato un'altra possibilità al suo matrimonio, tornando dall'ex marito Stefano De Martino.

La Rodriguez non ha mai voluto rivelare dettagli della loro rottura, come del resto Antonino che - dopo avere scoperto di avere una malattia autoimmune al pancreas - è stato ospite di numerose trasmissioni televisive senza mai parlare dell'ex. Il ricovero in ospedale, le cure per convivere con la sua patologia e la figlia lo hanno portato alla ribalta della cronaca e Alfonso Signorini lo ha voluto all'interno della casa del Gf Vip.

Le parole sulla crisi con Belen