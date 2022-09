"Non c'entrava nulla con la mia vita". La stoccata di Spinalbese a Belen

Il nome di Belen non è mai uscito dalla sua bocca. Eppure Antonino Spinalbese della sua ex fidanzata ne ha parlato eccome, entrando nella Casa del Grande fratello vip da concorrente. L'hair stylist è uno dei vipponi che si contenderanno la vittoria finale e nella clip di presentazione non ha mancato di ricordare il motivo per il quale lui è diventato famoso: la relazione con Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è stato attento a non pronuciare mai il nome della showgirl e per un motivo ben preciso. Da settimane, infatti, si vocifera che Belen abbia imposto all'ex di non parlare di lei all'interno del reality e di non tirarla in ballo nelle dinamiche del programma. Pena la querela. E lui non si è fatto cogliere in fallo. Il nome non l'avrà pronunciato ma il riferimento all'argentina è stato evidente.

" Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale", ha raccontato Antonino Spinalbese nella clip di introduzione " Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c'entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia ". Parole dure che a molti, soprattutto agli internauti, sono apparse una chiara frecciata a Belen e alla notorierà, che avrebbe influito non poco sulla fine della loro relazione.