"Era sposata e l'ho messa incinta": al Gf Vip spunta il nome di Belen

È inutile negare che il Grande fratello vip sia una vetrina per i concorrenti, personaggi noti che vogliono tornare in auge o non proprio famosi che vogliono trovare il loro quarto d'ora di celebrità. Per riuscirci le provano tutte, senza rendersi conto che, a volte, è meglio non essere ricordati piuttosto che rimanere impressi nella memoria per una scivolata evitabile. Gianmaria Antinolfi non sembra aver afferrato questo concetto e così, all'interno della casa, si è lasciato andare a una confessione molto personale su una sua ex fidanzata. L'imprenditore non ha fatto nomi nel corso del suo racconto, è stata una delle sorelle Selassiè ad associare l'aneddoto a Belen Rodriguez, con la quale l'imprenditore ha avuto un fugace flirt un anno fa. Tuttavia, chiunque fosse la protagonista della storia rivelata da Gianmaria Antinolfi, il concorrente del Grande fratello vip non ci fa una bella figura.

L'imprenditore ha raccontato che una delle sue ex, originaria dell'Argentina, è rimasta incinta e che quando ha scoperto la gravidanza è volata nel suo Paese natale. " In realtà io non volevo andare in Argentina, però lei era partita per un motivo preciso, perché era rimasta incinta. Incinta del marito? No, di me. Era rimasta incinta prima di partire, non era avanti l'aveva appena scoperto ", ha detto Antinolfi. Tra i due pare che in quel momento ci fosse una relazione clandestina: " Io le ho detto: ‘Fai quello che vuoi, mi rendo conto che nella tua posizione nessuno sa che stiamo insieme. Se nasce un bimbo da un'altra persona passi male quindi scegli tu' ".

Antinolfi ha raccontato questo episodio della sua vita in presenza di Aldo Montano e Jessica Selassiè che, appena ha potuto, è corsa a riferire a Soleil Sorge, già ex di Antinolfi. La principessa non si è limitata a raccontare quanto detto dall'imprenditore ma ha tratto le sue conclusioni. " Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de culo così grande ", ha commentato la Selassiè.

Poi il discorso è morto così all'interno della Casa, nessuno ci è poi tornato sopra per evitare incidenti diplomatici. Nella notte, però, Belen Rodriguez ha condiviso una storia nel suo profilo Instagram che secondo alcuni potrebbe essere riferita proprio a questa vicenda e a quanto detto da Jessica Selassiè, l'unica ad aver fatto il nome dell'argentina all'interno della Casa. "Non ho capito bene il discorso", ha scritto Belen su una foto che la ritrae in una buffa espressione di stupore.