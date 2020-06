"Eri un mangiatore di donne...", "Sei rimbecillita", ​scintile tra Ilary Blasi e Teo Mammucari

" Vi volevo far salutare da un signore che negli anni '80 e '90 andava, i più attempati se lo ricorderanno ", così Ilary Blasi ha annunciato la reunion a sorpresa con il conduttore Teo Mammucari. Una tranquilla serata vissuta insieme ad alcuni amici, animata da gag, battute e frecciatine tra i due ex colleghi.

Sono passati due anni dalla fine dell'avventura televisiva di Teo Mammucari e Ilary Blasi. Insieme, i due conduttori, sono stati infatti al timone di ben sei edizioni del programma Le Iene (dal 2012 al 2018). Molto apprezzati e seguiti, nel 2019 - dopo la morte dell'inviata Nadia Toffa - Ilary e Teo finirono nel mirino del popolo del web per non aver partecipato alla puntata commemorativa dedicata alla Iena, venuta a mancare dopo una lunga battaglia contro un tumore. A distanza di tempo, la conduzione spumeggiante fatta di gag, punzecchiature e frecciatine tra i due conduttori che si è rivista, a distanza di tempo, nella reunion avvenuta nelle scorse ore e documentata sui social dalla moglie di Francesco Totti.

Nelle storie del suo profilo Instagram, Ilary Blasi ha condiviso con i suoi follower alcuni divertenti video in cui si mostra insieme a Mammucari, tra battutine e gag ironiche. Ilary Blasi non è riuscita a trattenersi nel punzecchiare Mammucari che, con il suo classico modo di fare, non le ha risparmiato risposte pungenti: " Signore? Ma che cos'è 'sta roba? Ma tu non le hai mai fatte queste stronzate. Un saluto a chi segue quest'imbecille ". La Blasi però non ha desistito e durante la cena ha continuato a mandare frecciatine all''indirizzo del collega: " Una volta eri un mangiatore di donne... ora sei un mangiatore di farro. Ma sei diventato più sensibile? ".

Se per molti l'incontro a sorpresa tra Ilary Blasi e Teo Mammucari potrebbe essere un indizio per un ritorno sul piccolo schermo in coppia (forse al timone de Lo show dei record in programma per la prossima stagione televisiva), altri si sono goduti le gag tra i due presentatori. Dopo le battutine della Blasi e qualche ironico filtro è stato Teo Mammucari a mettere fine alla serata, rivolgendo l'ultima stoccata all'indirizzo di Ilary: " Oh ma che te sei rincoglionita, ma io giuro non la riconosco più ".