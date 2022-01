Eric Clapton fuori controllo: "I vaccinati? Vittime di ipnosi di massa"

" Ho visto delle cose su YouTube che mi parevano messaggi subliminali e ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle ". Le ultime dichiarazioni rilasciate da Eric Clapton nel corso di un'intervista a Real Music Observer stanno facendo molto discutere.

Il musicista, 76 anni, è tornato a parlare della sua posizione critica nei confronti delle vaccinazioni e delle restrizioni imposte dai governi per contenere i contagi da Covid-19. Vaccinato con doppia dose di AstraZeneca, Eric Clapton aveva rivelato di avere subito seri effetti collaterali dopo la somministrazione tanto da temere di non riuscire più a suonare. Durante l'intervista il chitarrista ha spiegato di essersi vaccinato non per sua scelta, ma sotto il bombardamento mediatico portato avanti da istituzioni e case farmaceutiche.

" Ho pensato: ma cosa sta succedendo? Poi Mattias Desmet (psicologo, ndr) ne ha parlato e mi ha illuminato: è la teoria dell'ipnosi di formazione di massa. Una volta che l'ho scoperta, l'ho rivista ovunque. Ho visto delle cose su YouTube che mi parevano messaggi subliminali, e ho iniziato a mettere insieme i pezzi del puzzle ", ha dichiarato Clapton all'emittente radiofonica. Una "scoperta" che lo avrebbe convinto a consolidare la sua posizione critica e avversa alla vaccinazione: " In Inghilterra abbiamo la BBC per una visione imparziale di quello che succede in patria e nel mondo. All’improvviso, però, i notiziari sono diventati una narrazione a senso unico verso l'obbedienza alle disposizioni. E ha risvegliato un istinto che stava dormendo. Poi i tizi al governo hanno iniziato a farmi incazzare davvero. Così mi sono rimesso al lavoro e ho ricominciato a scrivere ".