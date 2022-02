"Ero bloccato e mi sono inca....". Lo sfogo di Massimo Ranieri dopo il Festival

L'ansia da palcoscenico non svanisce mai anche se sei un veterano della musica italiana e ti chiami Massimo Ranieri. Il cantante - ospite di Domenica In - ha ammesso di essersi fatto vincere dall'emozione a pochi minuti dal ritorno sul palco dell'Ariston, dove mancava dal 1988.

Dopo 34 anni di assenza, l'artista partenopeo è tornato a calcare il palco della popolare kermesse canora con un brano, "Lettera al di là dal mare", che gli ha fatto vincere il premio della Critica. Insieme a Iva Zanicchi e Gianni Morandi, Massimo Ranieri è stato uno dei volti storici della musica italiana a tornare al Festival dopo un lungo periodo di lontananza. E l'emozione di tornare sul palco si è fatta sentire. L'ansia da palcoscenico nella prima serata di Sanremo si è tradotta in problemi di intonazione, che non sono sfuggiti all'orecchio attento dei telespettatori.

Ospite di Mara Venier nella puntata speciale di Domenica In dedicata al festival di Sanremo, Massimo Ranieri ha confermato di avere avuto qualche problema e di essersi sentito come in una centrifuga tra ansia, stress ed emozione. E' stato Christian De Sica a dare l'opportunità al cantante di raccontare l'episodio, commentando la sua straordinaria esibizione di sabato sera, decisamente superiore a quella della prima serata. " Sì lo confesso - ha esordito Ranieri - sono entrato sul palco che ero ovviamente teso, emozionato e io sono rimasto bloccato. Sono stato vinto dall'emozione, dalla paura e dallo stress, come è naturale che succeda in questo mestiere ".