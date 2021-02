"Ero cotta di Nino Formicola", "Ma è morto": la gaffe di Pupo al Gf Vip

Ancora una gaffe per Pupo al Gf Vip. In queste settimane si parla tanto degli amori, o dei presunti tali, di Maria Teresa Ruta, che in passato avrebbe avuto flirt con uomini importanti dello spettacolo, addirittura con personaggi "intoccabili", come li ha definiti lei stessa. Nell'ultima puntata ha avuto la possibilità di avere un confronto con Francesco Baccini, il cantautore il cui nome era stato fatto in una delle scorse puntate e sul quale nella Casa si è fantasticato a lungo. Prima di incontrarlo, Alfonso Signorini è riuscito a "estorcere" a Maria Teresa Ruta la promessa di rivelare il nome di un altro suo corteggiatore e/o amore del passato.

La storia con Francesco Baccini è costata a Maria Teresa Ruta la 22esima nomination all'interno della Casa. Per la prima volta, la conduttrice è stata nominata anche da Tommaso Zorzi che non ha gradito la piccola bugia detta dalla Ruta nei giorni scorsi. Infatti, vista la carenza di argomenti da trattare, questo presunto flirt tra la bionda torinese e il cantautore è stato al centro di alcuni pettegolezzi. Ai suoi colleghi di Gf Vip, la Ruta ha raccontato di aver trascorso una settimana insieme a Baccini, dopo averlo invitato per consolarlo per la non partecipazione al festival di Sanremo di quell'anno. Un racconto infarcito di alcuni dettagli soft erotici, che però non si sono rivelati veritieri durante il confronto con Francesco Baccini.

Le promesse, però, sono promesse. E così a fine puntata Alfonso Signorini ha preteso che Maria Teresa Ruta svelasse il nome promesso. Dopo qualche minuto di reticenza, ponendo come condizione quella di non parlare degli "intoccabili" e dei cantanti, la concorrente del Gf Vip e il conduttore del reality sono riusciti a trovare un compromesso. La Ruta ha deciso di fare il nome di un uomo per il quale ha avuto una fortissima cotta ma con il quale sembra non ci sia stato nessun flirt. Un amore platonico, quindi, probabilmente non corrisposto. Si tratta del comico Nino Formicola, vincitore dell'edizione 2018 dell'Isola dei famosi e il periodo al quale fa riferimento la Ruta pare sia piuttosto indietro nel tempo. La notizia, però, non sta nella sbandata della Ruta per Formicola ma nel commento di Pupo, protagonista di una gaffe. " Ma è morto ", ha commentato l'opinionista del Gf Vip.

Per un attimo un'ombra di terrore ha coperto il volto di Maria Teresa Ruta, prima che il conduttore rimettesse tutto nell'ordine delle cose e smentisse il suo opinionista. Nino Formicola sta bene e, come si dice, Pupo gli ha allungato la vita.