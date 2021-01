Gf Vip, Ruta a cena con Alain Delon ma spunta il retroscena: "Lei si sedette al mio posto"

La rivelazione della serata del Gf Vip non è nessun intrigo all'interno della Casa ma riguarda tre protagonisti inattesi, di cui solo una è all'interno del reality del Grande Fratello. Maria Teresa Ruta è stata al centro di un capitolo della puntata per il suo presunto flirt con il principe Alberto di Monaco, ormai tantissimi anni fa. Un pettegolezzo che all'epoca riempì le copertine dei giornali e che oggi ha tornato a far parlare, anche se la rivelazione di Maria Teresa Ruta di questa sera riguarda un altro sex symbol ambitissimo dalle donne: Alain Delon. I due si sono incontrati durante la finale di Miss Italia, quando l'attore era nella giuria del concorso. Pare che Delon avesse manifestato un certo interesse nei confronti della conduttrice ma tra loro all'epoca pare si sia messa in mezzo una terza, famosissima, donna.

" Lui mi voleva seduta al suo fianco a cena. Io sono andata a cambiarmi e a profumarmi e nel frattempo una collega si era seduta al mio posto. Non dirò chi è le collega ", ha spiegato Maria Teresa Ruta. Ma ovviamente una rivelazione di questo tipo non poteva rimanere senza un nome e così Alfonso Signorini non ha esitato a insistere con la Ruta. " Va bene, era la mamma di Francesco ", ha confessato la concorrente, riferendosi ovviamente ad Alba Parietti. Una rivelazione completamente inaspettata, dopo la quale Maria Teresa Ruta ha continuato il racconto di quella serata: " Mi siedo a un altro tavolo, ma lui dopo mi ha chiesto di andare a bere qualcosa ".