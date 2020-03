Eros Ramazzotti ha una storia con la conduttrice Rai Roberta Morise?

Pare che Eros Ramazzotti sia nuovamente caduto nella rete dell'amore. Attorno alla vita del cantante romano negli ultimi tempi circolano molti rumor che gli attribuiscono flirt in successione con donne disparate. Il gossip ha preso di mira l'ex marito di Michelle Hunziker, appioppandogli una sfilza di amori segreti. L'ultimo in ordine di tempo lo ha rivelato il sito irriverente e blasfemo Dagospia, diretto dalla lingua tagliente di Roberto D'Agostino, che ha sganciato una bomba che ha fatto sussultare i fan dell'artista. L'indiscrezione piccante diffusa dal portale web suppone che Ramazzotti sarebbe in love con una conduttrice tv che orbita in Rai. Lo scoop lanciato da Dagospia avanza dei precisi indizi riguardo il gossip sul cantante. La voce caustica di D'Agostino, inizialmente, non si è sbottonata sul nome della nuova fiamma che ha indotto in amore il cantante della borgata romana.

Gli unici dettagli inediti trapelati informano che la donna segreta sarebbe più giovane di lui e che si è dichiarata single nel corso di un comunicato stampa Rai a giugno scorso. Dopo la diffusone del gossip dalle tinte rosa, Eros Ramazzotti non ha rilasciato nesssuna smentita. Che il cantante si sia rassegnato dopo tutti i presunti o falsi flirt attribuitogli dopo l'addio alla sua ex fidanzata Marica Pellegrinelli? Oppure in realtà vi sarebbe un fondo di verità nella notizia di Dagospia? In passato, invece, l'artista ha puntalmente smorzato tutte le voci di gossip sul suo conto, sentendosi invaso nella sua sfera privata. Vedi il caso del presunto flirt tra lui e la pittrice venezuelana Valentina Bilbao in quel di Miami di qualche settimana fa. Come mai questa volta Eros non si appresta a smentire il gossip su di lu? Sarà vera la storia segreta con la giovane conduttrice Rai?

Il cantante romano nuovamene caduto in love?

Stando alle voci indiscrete diffuse da Dagospia, dunque, l'ex di Marica Pellegrinelli sarebbe innamorato, e da mesi vivrebbe la sua nuova relazione nella massima segretezza, lontano dagli obiettivi dei paparazzi. Lo scoop ha creato subbuglio a livello mediatico e stuzzicato la curiosità dei fan accaniti del cantautotre. Gli appassionati di gossip hanno lanciato il toto nomi, indagando su chi possa essere la conduttrice che fatto capitolare in amore Eros. Secondo i più sognatori, la donna segreta potrebbe essere Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto in varie circostanze ha riferito "sconsolata" di essere single. Ma nelle ultime ore, ecco, spuntare un nuovo nome che parrebbe combaciare con il profilo di Dagospia. Si tratta della mora e avvenente conduttrice dei Fatti Vostri accanto a Giancarlo Magalli, la calabrese Roberta Morise, che da un anno si dichiara single. Ma insospettisce che d'un tratto si sia appellata alla privacy non rispondendo più a domande che tirano in ballo la sua vita intima.

Poi l'indizio clou: la sexy Morise è stata avvistata in prima fila all’ultimo concerto romano di Ramazzotti, intenta a cantare a squarciagola e con una vena di romanticismo i brani proposti da Ramazzotti sul palco. E l'esultanza della conduttrice nelle sue strories Instagram a raccontare gli istanti emozionanti della serata canora. Tutto fa pensare che sia lei la donna misteriosa che condivide la storia d'amore col popolare artista. Ma a oggi ancora nulla di confermato dai diretti interessati.