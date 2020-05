Eros Ramazzotti ricorda la sua ex Marica: "L'ho subito fatta conoscere a mia figlia"

Solo ieri, il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini ha lanciato lo scoop sulla presunta liasion in corso tra Eros Ramazzotti e Sonia Lorenzini, paparazzati in atteggiamenti molto complici in un maneggio. Il cantante di Roma si è affrettato a smentire il tutto, derubricando l'incontro come una semplice casualità. Poche ore dopo, Ramazzotti è intervenuto nella notte a I Lunatici, il programma di Rai Radio 2 in onda dalle 00.30 alle 06.00 del mattino e si è raccontato a Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio come si riesce a fare solo nel corso delle ore notturne, dal lockdown al gossip.

Ai microfoni de I Lunatici, Eros Ramazzotti ha raccontato il suo lockdown molto particolare, iniziato in America Latina: " Quando la cosa è scoppiata in Italia ero in America, ho fatto una parte dei concerti in programma, poi avevo organizzato un periodo in Messico dai miei amici e sono rimasto bloccato lì per un po', perché anche lì per un periodo hanno chiuso tutto. Cancun era una città fantasma. " Il cantante raccomanda la massima prudenza nella ripartenza e pensa che tutto questo possa essere frutto di una esasperazione della natura nei confronti dell'uomo, che era diventato insostenibile per il pianeta. Eros Ramazzotti è riuscito a tornare in Italia solo quando il peggio era ormai passato ma nonostante la lontananza non ha mai perso i contatti con la sua famiglia. Inevitabile, per lui, un pensiero per quanti hanno subito perdite a causa del coronavirus: " Non posso immaginare lo sconforto che hanno avuto tanti perdendo parenti senza neanche potergli dare l'ultimo saluto. È una cosa che ancora si respira, che si taglia col coltello. Siamo ancora al centro, dove è successo tutto. Io sono rimasto bloccato a Cancun, hanno cancellato almeno tre voli. Tantissimi italiani hanno avuto problemi a rientrare in Italia, ma da tutto il mondo. La natura ha dato un segnale molto forte. "