Nuova fiamma per Ramazzotti? Quella foto con Sonia Lorenzin

Scambi di sguardi, risate e gesti affettuosi ed è subito gossip. Eros Ramazzotti è stato nuovamente pizzicato dai fotografi della rivista "Chi" in dolce compagnia, sorpreso a chiacchierare amabilmente con un volto noto del piccolo schermo, Sonia Lorenzin, ex tronista di "Uomini e Donne". La bella influencer ha smentito ogni coinvolgimento, ma a giudicare dalle foto pubblicate e dai gesti d'intesa tra i due qualche dubbio rimane.

Nelle ultime settimane Eros Ramazzotti è finito più volte al centro dei pettegolezzi per le sue vicissitudini sentimentali. Prima il presunto flirt con la conduttrice Roberta Morise (smentito da entrambi) poi il ritorno di fiamma con l'ex moglie Marica Pellegrinelli e oggi il nuovo scoop. Il cantante, reduce da una quarantena in solitaria, si è concesso una giornata in un maneggio di Spirano, in provincia di Bergamo insieme ai suoi figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Lo stesso luogo scelto da Sonia Lorenzin, che nel maneggio si è recata con alcune amiche. Ad attenderli però c'erano i fotografi che hanno documentato l'incontro e il loro feeling immediato.

Nel servizio fotografico Eros Ramazzotti appare con un tutore al braccio, ma nonostante qualche problemino fisico non rinuncia a un gesto di galanteria e viene immortalato mentre aiuta la Lorenzin a salire a cavallo, sorreggendole il fondo schiena con il braccio. Poi quattro passi nel maneggio, fianco a fianco, e qualche pizzicotto a chiudere il cerchio di una giornata all'insegna del relax e della conoscenza.