"A chi diceva: 'L'Italia dei Maneskin non vince'". E la Ferragni mostra il dito medio

Il dito medio di Chiara Ferragni non basterà a spegnere le polemiche sulla vittoria dei Maneskin all'Eurovision Song Contest. Il gesto dell'influencer è la sintesi di come gli italiani stanno rispedendo al mittente (francese) le accuse a Damiano David che, secondo i giornali d'oltralpe, avrebbe assunto droga durante la diretta mondiale dell'Eurovision.

Tra i tanti sostenitori vip dei Maneskin agli Eurovision Song Contest c'erano anche Chiara Ferragni e il marito Fedez. La coppia ha risposto all'appello lanciato dal conduttore della diretta su Rai Uno, Gabriele Corsi, di incitare i propri follower stranieri a votare per la band romana in gara con il brano "Zitti e Buoni". L'influencer, che conta 24 milioni di seguaci solo su Instagram, ha pubblicato alcune storie invitando i fan residenti all'estero a votare in massa i Maneskin. Un appello che aveva già fatto per il marito Fedez in occasione del festival di Sanremo e che tanto aveva fatto discutere. La Ferragni ha poi seguito la diretta della live da Rotterdam, condividendo video e foto e attendendo l'esito finale, che ha visto trionfare l'Italia dopo 31 anni dall'ultima volta.

Una vittoria decretata dal televoto, visto che le giurie tecniche dei vari Paesi avevano lasciato all'Italia un misero quarto posto. La classifica definitiva è stata invece ribaltata dal giudizio dei telespettatori di tutto il mondo. In tanti hanno ironizzato su come le sorti dell'possano essere state sovvertite dall'influenza social di Chiara Ferragni. Ma se con il suo appello Chiara Ferragni abbia cambiato le sorti della vittoria finale è impossibile saperlo. Certo è che in molti hanno "gufato" la vittoria dei Maneskin e le assurde polemiche scatenatesi dopo il trionfo ne sono la prova.