Ecstasy e ketamina in casa: arrestata la dj Evelina Osinska

Dalla consolle alla ketamina il passo è stato breve per la deejay di origini polacche Evelina Osinska. Nota per le sue serate di musica a ritmo dance e per alcune produzioni musicali lanciate sul web, la 34enne, incensurata, è finita nel mirino delle autorità per spaccio di droga e le perquisizioni effettuate nel suo appartamento milanese dagli agenti della Squadra Mobile di Milano lo hanno confermato.



Sui suoi profilo social la bella e sensuale Evelina Osinska promuoveva le sue serate in discoteca (l'ultima delle quali al Castello di Policoro in Basilicata, l'8 febbraio scorso) ma gli inquirenti hanno scoperto che dietro la sua attività di deejay si nascondeva la ben più proficua attività di spaccio di droghe sintetiche. L'ambiente in cui lavorava, locali e discoteche sparse in tutta la penisola, avrebbe favorito, di fatto, la sua doppia vita di musicista e spacciatrice e i clienti incontrati e serviti durante le sue serate musicali nei locali l'avrebbero resa un punto di riferimento per lo sballo nei club di tutta Italia.

Evelina Osinska è stata arrestata pochi giorni fa nella sua abitazione di viale Umbria dopo alcuni appostamenti. Agenti in borghese l'hanno seguita e l'hanno sorpresa mentre si scambiava una grossa partita di ketamina - droga chiamata anche "Special K" e molto utilizzata dai giovani per i suoi effetti allucinogeni da sballo - con un ragazzo di origini cinesi, Poyee Wong, 24 anni, con precedenti per spaccio anche lui finito in. Dopo il fermo in strada, la sexy disc jockey è stata condotta nella sua abitazione per una perquisizione e qui gli agenti hanno trovato, nascosta accuratamente, una vasta gamma di droghe sintetiche. Trenta grammi di ketamina, 600 di pastiglie di ecstasy a forma di cuore e marchiate, venti grammi in polvere Mdma, quarantacinque grammi di cocaina e 600 euro in contanti di piccolo taglio. Oggi, a due giorni dall'arresto, suonano profetiche le parole scritte da Evelina Osinska nel suo ultimo post pubblicato sul profilo Instagram: "".