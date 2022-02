"Evita le calze a rete", "Vestitevi come vi pare": scatta la furia di Emma Marrone

Il festival di Sanremo si è concluso da diversi giorni ma porta dietro di sé ancora strascichi e soprattutto polemiche. L'ultima vede protagonista Emma Marrone che è stata criticata per la sua scelta stilistica di presentarsi sul palco del teatro Ariston con un paio di calze a rete.

Durante una diretta social il giornalista Davide Maggio ha commentato l'outfit della cantante, sostenendo che " se hai una gamba importante eviti di mettere la calza a rete ". Un giudizio personale che lo ha fatto finire al centro delle critiche e che ha scatenato la dura reazione di Emma.

" Buongiorno a tutti dal Medioevo ", ha esordito su Instagram l'artista, pubblicando una serie di storie dove ha commentato la critica, puntando l'attenzione sul problema sempre più attuale del body shaming. " Non so se il body shaming con il politically correct è più imbarazzante o noioso ", ha cercato di ironizzare Emma prima di rivolgersi alle giovanissime fan che la seguono sui social, puntando il dito sulla superficialità del giudizio espresso sul suo look.

" Evitate di ascoltare commenti del genere - ha tuonato Emma - il vostro corpo è perfetto così com'è. Dovete rispettarlo e amarlo e soprattutto dovete vestirvi come vi pare, che abbiate le gambe importanti o meno. Anzi con le calze a rete abbinate anche una bella minigonna e mostratele queste gambe importanti ".

L'artista è tornata a parlare di Sanremo, sottolineando quanto il suo brano "Ogni volta è così" sia più attuale che mai in questo contesto: " La mia canzone era proprio necessaria perché è ancora importante parlare di femminismo e del rispetto delle donne. Non ascoltate, siate orgogliose del vostro corpo e mostratelo per quello che è". Nel suo lungo e duro sfogo, Emma ha sottolineato quanto le parole possano essere pesanti soprattutto sul web: "Le persone si dimenticano che le parole hanno un peso importante. C'è chi le sa reggere e le vive con ironia e chi invece no, soprattutto sui social dove tutti parlano, giudicano, insultano e non si rendono conto che c'è anche chi è fragile e rischia di cadere in un buco senza fine. E' imbarazzante ".