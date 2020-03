Ex corteggiatore di Uomini e Donne positivo al coronavirus: "Anche i giovani rischiano"

Un altro ex volto di Uomini e Donne ha raccontato sui social di aver contratto il coronavirus: dop ol’ex tronista Leonardo Greco, che è in fase di guarigione, anche Camillo Agnello è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

Solo qualche giorno fa Camillo, che si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per essere stato uno dei corteggiatori di Anna Munafò e Silvia Raffaele, raccontava ai suoi follower di avere la febbre e una serie di sintomi che lo avevano costretto a fare il tampone per il coronavirus. Nelle ultime ore, quindi, sono arrivati i risultati e Agnello è risultato positivo.

“ Ho preso questo virus, non so come ma penso che possa succedere – ha iniziato a spiegare lui elencando tutti i sintomi che si sono presentati nel suo caso - In questo momento sto relativamente bene. Ho la febbre abbastanza alta e, almeno nel mio caso, ha sviluppato dei fortissimi dolori in tutto il corpo, dolori ossei. Starò monitorato. Un po' di paura ce l'ho. Mi hanno spiegato in ospedale le procedure ”.

Per il momento, dunque, Camillo Agnello continuerà il processo di guarigione dal coronavirus rimanendo chiuso nella sua abitazione. Per lui, infatti, non è stato necessario il ricovero. Consapevole del suo seguito sui social, però, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha voluto mandare un messaggio, soprattutto ai più giovani, invitandoli a seguire le regole, a tutelare se stessi e gli altri e a non sottovalutare mai i rischi del coronavirus.