La ex manager di Paola Di Benedetto al vetriolo: "Brava me lo dico sola"

Cosa è accaduto tra Paola Di Benedetto e la sua ormai ex manager Paola Benegas? Le parole di quest’ultima lasciano pensare che tra le due ci sia stata maretta poco prima dell’ingresso della ex Madre Natura nella casa del Grande Fratello Vip.

La Benegas, solita promuovere i personaggi che fanno parte della sua agenzia di moda e spettacolo, ha sempre preferito non esprimersi sulla presenza della Di Benedetto nel reality show di Canale 5. Sul suo profilo Instagram non appare alcun riferimento a Paola che, a quanto risulta, appartiene ormai ad un’altra agenzia. Il cambio di rotta, però, pare sia avvenuto poco prima dell’ingresso della modella a Cinecittà e, forse, in maniera del tutto inaspettata.

Le due, che oltre ad avere un rapporto professionale sembravano anche grandi amiche, potrebbero aver interrotto ogni genere di contatto prima del Gf Vip tanto che il messaggio sibilino della Benegas al momento della proclamazione della Di Benedetto vincitrice del programma di Alfonso Signorini mette in evidenza un certo astio.

“ In questo periodo dove mancano le belle parole di affetto, brava me lo dico da sola. Ho avuto fiuto e occhio. E tempo fa qualcuno lo sapeva, vero Gabriele? ”, ha scritto sui social la manager chiamando in causa l’amico e giornalista Parpiglia. Quest’ultimo, che già durante il Gf Vip aveva fatto intendere in varie dichiarazioni social che il comportamento di Paola Di Benedetto non era stato rispettoso nei confronti della sua manager, si è dimostrato in accordo con la Benegas.