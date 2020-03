Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan hanno i sintomi del coronavirus: "Per ogni persona che esce di casa, 3 muoiono"

La pandemia di Coronavirus ha registrato nel mondo almeno 303.001 casi positivi di contagio e 12.944 vittime, stando ai relativi dati forniti dalla Johns Hopkins University e aggiornati al 22 marzo. E, secondo il bollettino in questione, i Paesi con il maggior numero di casi positivi di contagio sono, nell'ordine, Cina, Italia, Spagna. Mentre i Paesi con il maggior tasso di mortalità sono, rispettivamente, Italia, Cina e Iran. Il patogeno ha colpito anche il mondo dello showbiz. Ma, diversamente da altre trasmissioni che hanno subito la sospensione per via del Covid-19, la versione iberica de L'isola dei famosi, Supervivientes, non è stata sospesa. Il reality-show iberico prodotto in Honduras, infatti, prosegue, nonostante la pandemia, che continua a registrare contagiati e vittime nel mondo. E a far parlare del reality, sono nelle ultime ore Violeta Mangriñán e Fabio Colloricchio. Gli ex naufraghi, attualmente fidanzati, erano stati ingaggiati nel ruolo di opinionisti e collaboratori di Supervivientes 2020, ma nell'ultimo appuntamento tv del noto reality non sono apparsi in studio. Di recente hanno maturato il sospetto di aver contratto il coronavirus, non appena accusati dei sintomi, che -a detta loro- sarebbero riconducibili a quelli che si presentano nei soggetti colpiti dall'infezione da Covid-19. E, nell'ultimo appuntamento tv del reality, è stato trasmesso dalla regia del format un loro video esclusivo. In cui i due motivano la scelta di assentarsi in studio, legata alla volontà di vivere per un periodo in isolamento domiciliare, al fine di evitare il rischio di diffondere il patogeno.

“Non abbiamo usufruito del sistema sanitario – sottolineano, nel filmato andato in onda a Supervivientes –. Perché altre persone ne hanno più bisogno”. Nello stesso video, hanno espresso, inoltre, di ritenersi "fortunati". Perché, a detta loro “ci sono persone con un respiratore in ospedale e persone che non possono accedervi e muoiono”. I due accusano al momento tutti i sintomi dell'infezione da Covid-19, dalla febbre bassa alla perdita dei sensi gusto e olfatto e forti mal di testa e, pertanto- nel filmato pensato per il pubblico - invitano tutti alla prevenzione del coronavirus, in particolare a non uscire di casa se non strettamente necessario. "Per ogni persona che esce per strada. Che va a bere ai festini, dagli amici. Che esce 50.000 volte con il cane. O che va al supermercato. Per ogni persona che esce di casa, ci sono 3, 4 o 5 persone che muoiono", dichiara dal suo canto Violeta.

Supervivientes oltre il coronavirus

L'edizione 2020 di Supervivientes fa parlare di sè anche per via dei momenti di passione che hanno visti protagonisti in Honduras i neo naufraghi Ivana Icardi e Hugo Sierra. Quest'ultimi, proprio come la coppia formata da Violeta Mangriñán e Fabio Colloricchio, si sono lasciati andare a effusioni hot, che sono diventate virali nel web. Con la loro conoscenza intima avviata al reality iberico made in Honduras, l'ex concorrente del Grande fratello 16 e l'isolano Sierra hanno dato vita ad un quadrilatero amoroso, che da giorni è al centro del gossip. Tuttavia, non tutti sanno che Hugo Sierra è l'ex storico di Adara Molinero, attuale compagna di Gianmarco Onestini, ovvero l'ex gieffino con cui la Icardi aveva flirtato alla 16° edizione del Grande fratello nostrano per poi ottenere da quest'ultimo un due di picche.