Fabio Testi istiga alla violenza sulle donne? Web in rivolta: “Va squalificato”

Nella casa del Grande Fratello Vip una feroce lite tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese ha movimentato la domenica, ma il consiglio di Fabio Testi all’ex cavaliere di Uomini e Donne non è passato inosservato agli orecchi dei telespettatori.

Tentando di moderare i toni concitati dei due concorrenti del Gf Vip, che hanno discusso in maniera molto animata in seguito ad alcune presunte accuse che la Pugliese ha rivolto ad Aruta, Testi si sarebbe lasciata scappare una frase bollata da molti utenti della rete come incitazione alla violenza sulle donne.

L’attore, abbastanza preoccupato per la situazione dell’Italia, in piena emergenza coronavirus, aveva intenzione di dar vita ad un momento di preghiera per tutti coloro che stanno soffrendo. Sossio, però, ha continuato ad inveire contro Teresanna e ad elencare tutte le sue ragioni agli altri coinquilini, cercando qualcuno che lo appoggiasse e gli desse ragione. Fabio Testi, infastidito dall’atteggiamento di Aruta, è sbottato e lo ha invitato a mettere fine a questa discussione con la Pugliese in modo del tutto inaspettato.

“ Dalle due ceffoni o lei a te e la fate finita! ”, ha urlato l’attore pronunciando una frase che a molti utenti del web è apparsa come una vera e propria istigazione ad atti violenti nei confronti di una donna. Il popolo di Twitter, quindi, è insorto e, se qualcuno ha voluto precisare che la frase di Testi sia stata pronunciata in modo molto ironico, qualcun altro non ha perso tempo e ha chiesto al Grande Fratello Vip che Fabio venga immediatamente squalificato dal gioco.

“Fabio Testi va squalificato, incita alla violenza verso una donna con rabbia”, ha commentato un internauta, “Squalificate Fabio Testi che già se ne voleva andare da tempo!”, “Comunque anche Sossio ha confermato che Fabio Testi gli ha suggerito di dare due ceffoni a Teresanna”, hanno continuato a scrivere sui social. Chissà, dunque, se Alfonso Signorini deciderà di riprendere l’attore per questa esternazione e se i telespettatori decideranno di “punirlo” eliminandolo dal gioco per questo motivo.

#Gfvip @alfosignorini @carmelitadurso @GrandeFratello FABIO TESTI va SQUALIFICATO incita alla VIOLENZA verso una donna con rabbia,SMETTETE ora fi votarlo RETWITTATE fate girare il video pic.twitter.com/mxEWHwFXuS — Luigi marelli (@LuigiMarelli) March 16, 2020