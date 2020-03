Fabio Testi sbotta contro la Elia e la Nunez: "Basta, avete rotto i cogl….!"

Anche Fabio Testi perde le staffe e dopo l’ennesima lite tra Antonella Elia e Licia Nunez nella casa del Grande Fratello Vip, l’attore si è messo ad urlare contro le due coinquiline.

Tutto è accaduto nella notte, dopo che gli autori del reality show hanno deciso di comunicare ai “vipponi” la situazione coronavirus in Italia. Messi al corrente dell’emergenza sanitaria e dopo aver ricevuto i messaggi rassicuranti da parte dei familiari, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno iniziato a riflettere sulla situazione di difficoltà venutasi a creare nel Paese.

Ma, se molti inquilini si sono concentrati su questo aspetto delicato, Antonella Elia non ha esitato ad attaccare Valeria Marini urlandole, all’uscita dal confessionale, “ sparati !”. Una esternazione che ha particolarmente infastidito Licia Nunez tanto da portarla a scagliarsi contro la coinquilina intimandole si smetterla con delle battute fuori luogo in un momento delicato.

“ Ma cosa è? Di notte risorgi dalle ceneri? ”, le ha domandato ironica la Elia, mentre la Nunez sosteneva che prima o poi la gente si sarebbe stancata di questo comportamento. “ La gente può fare quello che le pare! Non è questo il problema! – ha continuato a dire Antonella - . Voi vivete convinti che il problema sia la gente che si stanca! ”. “ In una sera come questa, in un momento così difficile, tu non riesci a conservare un minimo di serenità in Casa: questo è il problema! Come se la problematica non ti toccasse ”, ha sbottato Licia.

I toni tra le due concorrenti del Gf Vip, quindi, si sono alzati ancora di più. “ Brava, sei proprio carina a dirlo! Sei davvero una stro..! Hai fatto bene a dire questa ipocrisia! - ha continuato ad inveire Antonella che, avvicinandosi a Licia, ha proseguito - . Capisci che la gente non ha bisogno delle tue mediocrità perché di me hanno capito tutto? ”.

Davanti a questo ennesimo litigio, però, Fabio Testi non è riuscito a trattenersi. “ Abbiamo capito che avete rotto i cogl....i tutte e due! – ha sbottato l’attore - . Abbiamo altro da pensare! ”. Tutti i coinquilini si sono dimostrati concordi con Testi che, sfogandosi con Sossio Aruta, ha aggiunto: “ Questo è il loro mestiere ”.