Fabio Testi: "Se volevo un bacio da Paola Di Benedetto? Sì, ma era casto"

Poco prima della sua uscita dal Grande Fratello Vip, Fabio Testi aveva fatto discutere per il tentativo di strappare un bacio a Paola Di Benedetto, la ex Madre Natura di Ciao Darwin con cui si era scontrato in maniera violenta.

L’attore, che è stato eliminato dal pubblico a pochi passi dalla finalissima del Gf Vip, aveva manifestato il suo pensiero sulla Di Benedetto dopo una lite tra quest’ultima e Antonio Zequila. Paola, che aveva attaccato l’attore sminuendo il suo fascino e ritenendo inopportuno l’approccio con la giovane Sara Soldati, si era vista accusare da Testi di essere una delle classiche belle senza cervello.

“ Ha un bel corpo ma non ha carattere, non ha anima né mestiere, non ha fatto niente nella vita, l'hanno messa lì solo perché è bella ”, aveva commentato l’ex gieffino, salvo poi riappacificarsi con Paola tanto da chiederle un bacio poco prima dell’uscita dalla Casa. E, proprio questa sorta di avance aveva lasciato perplessi i fan. Testi, intervistato dal settimanale Chi a distanza di una settimana dalla sua eliminazione, ha fatto chiarezza sull’accaduto.

“ Volevo darle un bacino, era casto – si è giustificato inizialmente lui, per poi raccontare la verità - . Vabbé, allora diciamo che non era casto ma che era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine ”. Fabio Testi, dunque, non smentisce quel tentativo di bacio con la Di Benedetto, ma lo motiva a suo modo.

Intanto, uscito dalla Casa di Cinecittà, Testi si è trovato di fronte ad una situazione completamente modificata rispetto a quella lasciata al momento dell’inizio del Gf Vip a causa del coronavirus. A differenza di molti che stanno passando la quarantena chiusi tra le quattro mura domestiche, l’attore si è detto fortunato perché ha la possibilità di stare nella sua azienda agricola.

“ Io ho una fortuna immensa, ho un’azienda agricola, sono trenta ettari e tutti recintati, e qui dentro mi muovo tranquillamente. Sono fortunatissimo. – ha ammesso l’attore - . E qui ho i miei cugini, sono chiusi dentro da quel dì e ci facciamo compagnia. E poi qui c’è sempre qualcosa da fare, l’orto, i fiori, ho anche cinque cani ”.