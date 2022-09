I tradimenti e le ripicche. Tra Totti e Ilary è la "guerra dei Roses"

Alla fine tra Ilary e Francesco sembra essere proprio la "Guerra dei Roses". La trama sembra la stessa: lei gli confessa di non amarlo più e vuole la casa per sé. Lui cerca un accordo e punta sulla convivenza forzata, che però si trasforma in uno stillicidio tra ripicche e vendette. Michael Douglas e Kathleen Turner alla fine si uccidono, ma il finale nella storia tra i due romani non sembra essere troppo diverso.

" Temo che con Ilary finirà in tribunale ". Quanto è stata (ed è ancora) profonda la crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta tutta nell'ultima frase, che il Pupone ha detto nell'esclusiva intervista rilasciata al Corriere della sera. Con l'ex moglie non finirà bene. Ma che tra loro fosse in atto una vera e propria "guerra" in stile Roses era chiaro da tempo. Mancavano solo i dettagli, quelli pruriginosi, che Totti ha svelato senza troppi giri di parole.

" Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale - ha raccontato l'ex capitano della Roma - Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l'Eur e Roma Nord. Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta ". L'esito di una crisi iniziata da lontano tra mancanze, tradimenti e dispetti.

La "guerra" è iniziata nell'autunno 2021, quando Totti ha scoperto alcuni messaggini compromettenti della moglie con un altro uomo del tipo " vediamoci in hotel; no, è più prudente da me ". Da quel momento Francesco è entrato in crisi, non ha rivelato niente alla moglie, ma iniziato a frequentare in amicizia Noemi Bocchi, conosciuta durante un torneo di padel. Una conoscenza che si è trasformata in qualcosa di più, ha detto lui stesso, a Capodanno. A quel punto escono le foto su Dagospia di Noemi e Francesco allo stadio e la Blasi chiede spiegazioni al marito, che a sua volta chiede conto del flirt con l'uomo misterioso (del quale Totti non vuole rivelare l'identità).

I due provano a ricucire il rapporto " ma non fino in fondo " e scattano le ripicche. Totti chiede di fare un comunicato congiunto sull'addio ma " Ilary non ha voluto: perché era andata in tv a negare, ad assicurare che andava tutto bene; e non poteva rimangiarselo ". Lui cerca un accordo per evitare che i figli passino il tempo con la valigia in mano dividendosi tra papà e mamma, ma lei rifiuta e parte per la Tanzania con i figli. " Una vacanza pagata da me ", si lamenta il Pupone, che parla di un crescendo di ripicche: " Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole ".