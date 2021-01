Fabrizio Corona non sta bene: "Mi hanno fatto una macumba"

Fabrizio Corona da alcuni giorni ha ridotto la sua presenza sui social e il motivo è una forma grave di congiuntivite, che accompagna il re dei paparazzi già da una settimana. È stato lo stesso Corona a rivelare la sua malattia, pubblicando alcuni scatti degli occhi particolarmente infiammati. Una situazione che non gli permetterebbe di mostrarsi e di stare a lungo in video. La redazione web del quotidiano Libero ha contattato Fabrizio Corona, che avrebbe rivelato un retroscena oscuro sulla sua malattia.

L'ex dei paparazzi si sarebbe rivolto a un sensitivo, che una volta recatosi a casa di Fabrizio Corona avrebbe " scoperto con le carte che qualcuno ha fatto una macumba contro di me ed è per questo motivo che la mia vita in pochi giorni è peggiorata. Un’energia negativa vera e propria che adesso è andata via ". Queste sono le parole di Corona, intervistato da Libero. Al di là dei motivi che potrebbero aver scatenato la forte infiammazione agli occhi, a cui ognuno è libero di credere o meno, che Fabrizio Corona abbia un problema oftalmologico è evidente. Il giornalista rivela che il papà di Carlos potrebbe anche perdere la vista a causa della forte congiuntivite che lo ha colpito. Proprio per potersi curare al meglio ed evitare qualunque sforzo non indispensabile, Fabrizio Corona avbrebbe deciso di limitare la sua presenza sui social, dove probabilmente non ama nemmeno mostrarsi con gli occhi ridotti in quel modo. Eppure, nei giorni precedenti era stato lo stesso Corona a mostrare ai suoi follower il suo stato di salute, scattandosi delle fotografie che mettessero in evidenza lo stato di salute dei suoi occhi.

Da un po' di tempo l'ex re dei paparazzi ha scelto di avere un basso profilo anche sui social. Quando è in salute non manca comunque di sponsorizzare il suo brand di abbigliamento e le sue attività imprenditoriali, che non si fermano nemmeno durante questo periodo di detenzione domiciliare che Fabrizio Corona deve finire di scontare. È lo stesso Corona a pubblicare spesso le immagini dei meeting con i suoi collaboratori. Superata l'infezione da coronavirus, l'ex re dei paparazzi supererà sicuramente anche questa e potrà tornare a intrattenere i suoi follower e a coltivare quel rapporto virtuale che negli ultimi anni gli ha permesso di guadagnare oltre un milione di follower, che ora lo aspettano e sperano che possa guarire nel più breve tempo possibile.