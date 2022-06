"Mi ama anche se sono nullatenente". Fabrizio Corona si sposa

Non si sa se Fabrizio Corona metterà la testa a posto, ma intanto ha deciso di mettere la fede al dito alla modella Sara Barbieri. Nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, l'ex re dei paparazzi ha rivelato di volere sposare la fidanzata, che frequenta da oltre un anno.

La notizia è arrivata a sorpresa attraverso le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini con tanto di data a confermare il reale interesse di Corona a regolarizzare l'unione. " A settembre mi sposo. Sto con Sara da un anno, ma ho sempre tenuta segreta questa storia. Lei ha 26 anni meno di me ", ha raccontato l'ex re dei paparazzi. Di segreto in realtà c'è stato ben poco almeno sui social network, dove fino a poche settimane fa era molto presente con video e post.

I paparazzi non lo hanno mai immortalato con Sara Barbieri, ma su Instagram Fabrizio Corona si è mostrato in più di un'occasione con la modella in atteggiamenti intimi e provocatori. A gennaio i due hanno trascorso una breve vacanza sulla neve, documentata sui social, prima che gli amministratori della piattaforma Instagram bloccassero il suo account. La Barbieri, come ha sottolineato Corona, ha solo 22 anni, ma sarebbe pronta a compiere il grande passo nonostante la differenza di età: " Non è una bambina, è una persona molto particolare, ha una testa e un'anima profonda come non ne ho mai incontrate prima nella mia vita ".