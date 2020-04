Facchinetti: "Sono plantano, ho mangiato carne e mi ha fatto schifo"

I giorni di quarantena di Francesco Facchinetti trascorrono raccontando sui social la sua quotidianità e, nelle ultime ore, una dichiarazione del “figlio dei Pooh” ha scatenato la reazione del web.

Com’è noto ad alcuni, Facchinetti non mangia carne e conduce uno stile di vita alimentare molto simile a quello dei vegani. Dopo aver spiegato ai follower di aver messo del parmigiano reggiano sulla pasta, però, Francesco è stato sommerso dalla critiche e si è visto costretto a fare delle precisazioni su ciò che mangia e su ciò che, invece, non inserisce più nella sua dieta.

A differenza dei vegani che eliminano qualunque alimento di origine animale, Facchinetti ha spiegato di essere “plantano”, cioè mangia prevalentemente ciò che deriva dalle piante. “ Voglio rispondere a tutti quelli che mi chiedono un po’ spaventati, un po’ schifati, ‘Francesco, come fai a toccare il parmigiano reggiano se sei vegano?’ – ha esordito lui nelle sue Instagram story - . Prima di tutto, io non sono vegano o vegano talebano, io sono plantano ”.

“ I vegani, ad esempio, non mettono scarpe di pelle, non mettono nessun indumento di pelle, non mettono piumini, non mettono indumenti con la lana, non mettono i maglioni, invece a me piace mettere queste cose – ha continuato a precisare - . Quindi, io non sono vegano ma sono plantano. Cosa vuol dire plantano? Che la mia dieta è a base di piante ”.

“ Non mangio carne, pesce, latte, yogurt, formaggi...L’unica cosa che ogni tanto mangio, ma veramente pochissimo, è il parmigiano reggiano sulla pizza ma senza mozzarella – ha aggiunto Facchinetti - . Qualche volta metto il parmigiano sulla pasta: questa è l’unica cosa che faccio” .