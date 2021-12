"Fai schifo". E scoppia la rissa a Uomini e Donne

Tina Cipollari scatenata nell'ultima puntata di Uomini e donne. La popolare opinionista del dating show di Maria De Filippi è stata protagonista di una sfuriata contro Biagio, reo di avere lasciato la porta aperta ad altre donne dopo avere trascorso una notte di fuoco con Bernarda.

La conoscenza tra Biagio e Bernarda sembrava essere arrivata a un punto di svolta. Il cavaliere, uno dei più criticati all'interno del programma, sembrava avere trovato la donna giusta con la quale costruire qualcosa. Ma nell'ultima puntata di Uomini e donne le sue parole hanno sorpreso tutti. Biagio ha raccontato di avere trascorso una bellissima giornata insieme a Bernarda conclusasi in albergo, dove i due hanno trascorso la notte insieme. I commenti su cosa sia successo in camera si sono sprecati ed entrambi hanno ammesso di avere avuto un contatto intimo.

La coppia è apparsa molto coinvolta, ma quando Bernarda ha chiesto a Biagio l'esclusiva, cioè non frequentarsi più con altri, il cavaliere ha messo le mani avanti: " Di questa cosa ne abbiamo parlato in esterna e ora voglio darti una risposta. Voglio ancora conoscere Bernarda ma non sono obbligato a dare l'esclusiva, voglio conoscere anche altre signore ".

Le parole di Biagio hanno scatenato la reazione scomposta di Tina Cipollari che, rivolgendosi verso il pubblico, è esplosa: " Fai proprio schifo. Per non dire di peggio. Un uomo che ha trascorso tutta la notte con una donna e ora davanti a lei dice: 'L'esclusiva non gliela do'. Ma cosa hai nell'anima? Vi confondete ancora con questo squallore di uomo ". Biagio si è difeso, mentre Bernarda ha fatto un passo indietro, tornando a sedersi nel parterre delle dame. Il tutto mentre Maria De Filippi faceva scendere nello studio di Uomini e donne la nuova arrivata per Biagio con l'ennesima sfuriata di Tina: " Questo non lo accetto. La signora può andare via, sei una vergogna. Sei squallido, sei un uomo vuoto ".