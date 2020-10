"Fai schifo", "Vedete il marcio dove non c'è", volano stracci da Giulia De Lellis e le fan

Volano stracci social tra Giulia De Lellis e alcune sue follower. La fine della relazione con Andrea Damante e l'inizio della frequentazione con un amico di lui hanno indispettito non poco le seguaci del dj, che su Instagram l'hanno attaccata. Quest'ultima, stanca del chiacchiericcio e delle continue accuse, ha perso le staffe rispondendo per le rime alle pesanti critiche.

Gli ultimi mesi sono stati decisivi per la storia d'amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante. La coppia, dopo il riavvicinamento avvenuto lo scorso marzo durante la quarantena, è nuovamente scoppiata in estate. Andrea e Giulia si sono fatti vedere sempre più di rado insieme sia sui social che nella vita reale e i rumor su una loro crisi hanno trovato conferma a settembre. " Ci siamo presi una pausa, dobbiamo capire bene ", aveva detto Giulia De Lellis sui social network. Ma quella pausa si è ben presto trasformata in una rottura definitiva. L'influencer ha iniziato, infatti, una nuova frequentazione con uno dei migliori amici di Damante, il rampollo Carlo Beretta. Un cambio di rotta che ha lasciato sorpreso lo stesso Andrea. L'ex tronista di Uomini e Donne, nella recente intervista a Verissimo, si è detto sorpreso della nuova storia di Giulia con la quale, ha ammesso, lui avrebbe voluto costruire una famiglia.