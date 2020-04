Fan contro Michael Bublé: controlla troppo la moglie

È bastata una semplice diretta Instagram per scatenare una reazione compatta da parte dei fan nei confronti del cantante Michael Bublé, colpevole di aver mostrato un comportamento un po' troppo irruento nei confronti della moglie, Luisana Lopilato. Nonostante le risate e le parole simpatiche, tutti hanno potuto osservare il linguaggio non verbale messo in atto dal cantante che, tra una strattonata e una gomitata, sembra rivelare un piglio troppo deciso. L'idea che si sono fatti i fan è che Michael non sia così gentile come voglia apparire, ma che la sua sia presumibilmente solo un'immagine di facciata.

In molti hanno ricondiviso la clip facendola rimbalzare su tutte le piattaforme social, altri hanno addirittura bollato l'atteggiamento al pari dei ben più gravi abusi domestici. I fan di Luisana si sono mossi nei suoi confronti in modo coeso, chiedendo a gran voce la separazione dal ben più noto marito, considerando oltraggioso il suo comportamento. Gli stessi estimatori del cantante si sono dichiarati preoccupati da tanta irruenza trovando eccessiva la reazione di Bublé, spesso adorato per quel suo modo di fare così elegante e gentile.

Secondo l'opinione diffusa sui social, Michael apparirebbe adirato nei confronti della moglie, ma cercherebbe di trattenere l'emozione a causa della diretta, facendo comunque trasparire un mood nervoso camuffato da abbracci e sorrisi. Bublé non ha voluto commentare la polemica nata fin troppo rapidamente, mentre Luisana ha risposto pubblicando alcune parole attraverso il suo profilo Instagram: " sii sempre corretto e lascia le conseguenze a Dio" .

Il tutto accompagnato da un lungo commento, non una difesa diretta del marito ma un'accusa nei confronti di chi sta infangando l'immagine della sua famiglia, calpestando tutto ciò che hanno costruito insieme, la sofferenza patita per il figlio maggiore e l'amore che li unisce. Luisana è certa e sicura dell'affetto di Michael e mette in guardia i suoi fan nei confronti di chi sta cercando di insinuare dubbi nelle loro menti, in un momento dove l'attenzione generale dovrebbe essere focalizzata sulla problematica del COVID-19.

