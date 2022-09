"Fanno una vita di m...". La d'Urso punge gli odiatori e sbarca nel Metaverso

Da domani, lunedì 5 settembre, Barbara d'Urso torna saldamente al timone di Pomeriggio5 per la 15esima stagione. Mai un'assenza o una defezione per il "soldato" d'Urso, che quest'anno aggiungerà anche l'impegno teatrale a quello televisivo. Sul palco del Festival della televisione di Dogliani, intervistata dal vicedirettore de La Stampa Andrea Malaguti, la conduttrice ha annunciato che dal 14 febbraio sarà anche in teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze, commedia brillante di Ray Cooney, che ha adattato su misura per la d'Urso una delle sue sceneggiature di maggior successo. La conduttrice, dopo un mese di repliche al Nazionale di Milano, nei weekend si esibirà anche in altre città. " Continuerò a fare Pomeriggio5 e se ci dovesse essere una prima serata il teatro sa che la precedenza l'ha Mediaset, quindi recupero quelle date ", ha specificato Barbara d'Urso, che nei prossimi giorni aprirà un suo spazio nel Metaverso.

Sono state tante le illazioni dei mesi precedenti circa un possibile addio della conduttrice alla televisione, tante le critiche e gli attacchi che, in silenzio, Barbara d'Urso ha subito, per poi togliersi dei sassolini, o macigni, dalle griffatissime Louboutin tacco 12 indossate a Dogliani. " La d'Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l'ha cacciata a calci in culo ", ha detto la conduttrice facendo il verso ai tanti che hanno costruito castelli d'odio sul suo ritorno alla recitazione. " Io leggo e rido, potrei fare un tweet e dire che non è così. Però io taccio, sorrido e dico: queste persone ossessionate da me, ma che vita di merda fanno? Quindi faccio teatro e Mediaset non mi ha buttata fuori ", ha proseguito la d'Urso, raccogliendo gli applausi del pubblico presente.

In tv da oltre 40 anni, Barbara d'Urso ha sperimentato ogni forma di comunicazione. Dal palco di Dogliani ha anche annunciato il progetto di un podcast in realizzazione, che per il momento è top secret, ma soprattutto il suo arrivo nel Metaverso, il "MetadUrso", come spazio virtuale d'incontro dove la conduttrice debutterà con un live esclusivo, aperto a pochi fortunati che riusciranno a entrare per un incontro con lei. " Ho pensato di portare la community che mi segue da anni all'interno di questo spazio per dialogare, parlare e incontrare un'altra espressione di me, ossia il mio avatar, nel quale c'è la mia esperienza e ci sono io ", ha spiegato la d'Urso. Ai suoi impegni della stagione, che sono in costante evoluzione, Barbara d'Urso ha aggiunto anche l'insegnamento alla Luiss Business School, che le ha affidato l'incarico di docenza nell'ambito del modulo social e tv. " Incredibile, una parte intellettuale su Barbara d'Urso ", ha scherzato la conduttrice con Andrea Malaguti.