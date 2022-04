"Ma fate l'amore?". Imprevisto osé per Laura Pausini

" Ma state facendo l'amore? ". Lo stupore sul volto di Laura Pausini. E sì, un po' di imbarazzo. Di soprendere due suoi fan brasiliani in un momento di intimità, la popstar romagnola non se lo aspettava proprio. Il bello della diretta. Ieri sera, durante una trasmissione live su Instagram fatta per promuovere il suo nuovo docufilm, la cantante si è imbattuta in una situazione inattesa. Consentendo ad alcuni suoi supporter di collegarsi con lei, infatti, Laura si è trovata virtualmente faccia a faccia con una coppia che si stava intrannendo a letto, in déshabillé.

La reazione dell'artista, che a maggio sarà tra i presentatori dell'Eurovision Song Contest di Torino, è stata divertita e incredula. " Ma state facendo l'amore? ", ha esclamato Laura in portoghese. E i due, anch'essi stupiti dal collegamento con la loro beniamina, hanno annuito. I due giovani, infatti, erano senza vestiti in camera da letto: una situazione che ha portato la popstar a una facile deduzione. " No ragazzi, non posso crederci abbiamo trovato due che stanno ciul*ndo, adoro! ", ha commentato la Pausini, tutta divertita. Poi la cantante ha domandato ai fan: " Ma che ore sono in Brasile? Le cinque del pomeriggio? Bel momento per fare l'amore ".

" Sono con mio marito... ", ha raccontato a quel punto la fan brasiliana, mentre dietro di lei appariva proprio il consorte mentre tentava di rivestirsi. Un dettaglio notato pure dalla stesssa Pausini, che a quel punto ha strillato: " Ma è nudo! ". E i due, dall'altra parte dello schermo: " No... no ". Un siparietto diventato subito virale, fatto rimbalzare in rete dai numerosissimi fan della cantante italiana sparsi in tutto il mondo. Anche in Brasile, per l'appunto.

LAURA PAUSINI CHE NELLA SUA DIRETTA CHIAMA UNA COPPIA CHE STAVA FACENDO L’AMORE IO MI SENTO DI UN MALE pic.twitter.com/3XrOevoBWH —. (@lavocedellapau) April 22, 2022

Poco prima, avviando la diretta sui social, la popstar aveva parlato del docufilm "Laura Pausini - Piacere di Conoscerti", dedicato alla sua carriera e disponibile su Prime Video. Una produzione che ripercorre gli esordi della cantante e svela alcuni dettagli inediti della sua vita privata. Poi però è arrivato il fuori programma osé a spostare l'attenzione dei follower connessi.