The Princess, una favola moderna senza sfidare gli stereotipi

Da qualche tempo a questa parte ci troviamo di fronte a un vero e proprio cambiamento di tutte le nostre tradizioni più comuni. Vittime del politicamente corretto e dei buonisti, ciò che una volta era consuetudine oggi diventa qualcosa di anacronistico. Ed è il portale della Disney+ che, di recente, si sta facendo portavoce di questo cambiamento con film e serie tv. Non tutti, però, seguono questa "moda" dilagante. Alcuni, pur modernizzando i propri temi, si pongono l’obbiettivo di proporre al pubblico solo un semplice intrattenimento. Niente di più, niente di meno. Come accade con The Princess, nuovo film "epico" che arriva in streaming sulla piattaforma della Disney dal primo luglio, inaugurando di fatto il nuovo mese.

Prodotto dalla 20th Century Fox, la casa di produzione a stelle e strisce vincitrice di numerosi Academy Awards, questa volta realizza un film destinato solo alla fruizione via web. In America non è un prodotto originale della Disney ma è stato condiviso prima su Hulu (altra piattaforma telematica) per arrivare poi nel catalogo del colosso di Topolino. The Princess è un film diverso dal solito, che gioca con tutti gli stereotipi, ma non si pone il problema di rivolgere uno sguardo ai temi della nostra società. Realizza una storia in costume che diverte e che fa divertire, condendo la narrazione con una buona dose di azione. La principessa del titolo è Joey King, lanciatissima nel panorama contemporaneo grazie al successo di Kissing Booth, film adolescenziale di Netflix con Jacob Elordi.

Al centro della vicenda di The Princess c’è un racconto gotico e di grande impatto dove una donna giovane e tenace decide di remare contro le imposizioni di suo padre e di non sposare un principe crudele e sociopatico (interpretato da Dominic Cooper). Il cattivo di turno, pur non accettando la sconfitta, imprigiona la principessa in un’ala remota del castello e sale comunque sul trono. La Principessa non sta di certo a guardare. Con una tenacia mai vista prima, si libera dalla sua prigione e decide lei stessa di salvare il regno da un principe che pensa solo ai propri interessi.

"Sono orgoglia e molto felice del percorso che sta facendo questo film – rivela l’attrice protagonista di The Princess in una conferenza stampa virtuale in diretta da Lois Angeles –. Abbiamo lavorato tanto e duramente ed è anche giusto che tutti possano vederlo. Non è la solita favola – aggiunge -. Io interpreto una principessa forte e che vuole salvare il suo regno. La storia è divertente. Mi sono divertita a giralo".