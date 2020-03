Federica Pellegrini: "Mio fratello a Londra. Disposta ad andare a piedi a riprenderlo"

In Gran Bretagna il discorso del premier Boris Johnson ha scioccato il mondo intero: " Preparatevi, molte famiglie perderanno i loro cari ". La linea tenuta dal Regno Unito per fronteggiare l’emergenza da coronavirus è una non linea: esercizi commerciali aperti, scuole e uffici operativi, tutto per ottenere l’immunità di gregge. Parole che hanno turbato la campionessa di nuoto italiana, Federica Pellegrini, che a Londra ha suo fratello, Alessandro Pellegrini, che vive e lavora da anni.

Intervistata dal quotidiano "La Repubblica", la Divina, come viene soprannominata da tempo, non ha nascosto la sua preoccupazione per la sua famiglia, madre e nonna, che oggi si trovano in quarantena insieme al padre: " All’inizio forse l’abbiamo presa sottogamba, pensando che fosse una febbre più brutta delle altre. Ero preoccupata per mia mamma che è immunodepressa ed è un soggetto a rischio e per mia nonna vista l’età. Però adesso sono rinchiuse in casa controllate da mio padre e sono più tranquilla ".

La sua grande preoccupazione è rivolta invece al fratello Alessandro, che vive e lavora nella capitale inglese, che oggi sta vedendo aumentare giorno dopo giorno il numero dei contagi da Covid-19. " Temo per mio fratello Alessandro – ha detto preoccupata Federica Pellegrini - che lavora a Londra dove si parla di contagio di gregge e dove il primo ministro dice di prepararsi a perdere i familiari: sono scioccata per dei discorsi così fuori di senno. Io mio fratello sono pronta ad andarmelo a prende a piedi per riportarlo in Italia ".