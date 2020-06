Dopo 16 anni Federica Sciarelli pronta a lasciare Chi l'ha visto?

C'era di terremoto in Rai per la prossima stagione. Molti volti storici della tv pubblica potrebbero essere messi in panchina o ricollocati, per loro scelta o per decisioni "di palazzo". La presentazione dei palinsesti avverrà non prima di luglio ma circolano già numerose indiscrezioni che fanno sussurrare la rete e gli addetti ai lavori. La seconda parte della stagione 2019/2020 è stata funestata e destabilizzata dall'emergenza coronavirus, che ha di fatto rivoluzionato i piani dell'azienda. Ora che gli esperti sono riuniti per definire gli ultimi dettagli da annunciare a stampa e investitori, emergono i primi cambiamenti. Su tutti spicca la possibilità che Federica Sciarelli possa non tornare al timone di Chi l'ha visto?.

Dopo 16 anni di successi, infatti, la giornalista pare che a settembre non tornerà a indagare sugli scomparsi del nostro Paese. A lanciare l'indiscrezione è stato TvBlog, uno dei siti televisivi più autorevoli, secondo il quale questa sarebbe una decisione della conduttrice. Dopo tanti anni alla guida di un solo programma, è più lecito desiderare di fare qualcosa di nuovo e di diverso, sperimentando nuovi linguaggi per fare nuove esperienze. Federica Sciarelli, la cui professionalità è apprezzata tout-court dai vertici Rai, nel caso in cui dovesse decidere di lasciare Chi l'ha visto? non verrà messa in panchina come altre sue colleghe. Per lei, infatti, pare sia al vaglio un nuovo programma di approfondimento politico che, sempre secondo TvBlog, dovrebbe andare in onda nella prestigiosa serata del venerdì sera, sempre su Rai3. Se dovesse essere confermato l'addio, il programma dovrà essere affidato a un altro giornalista o conduttore. Chi l'ha visto? è uno dei titoli storici più forti della rete e la Rai non intende privarsene, anche per il grande valore del servizio pubblico offerto. Italia Oggi ipotizza che il posto di Federica Sciarelli possa essere preso da Eleonora Daniele, da poco diventata mamma, che però conduce già Storie Italiane su Rai1 al mattino. Un doppio impegno per la giornalista, oppure è intenzionata a lasciare la conduzione quotidiana in favore di una settimanale per dedicare maggior tempo alla sua Carlotta? L'alternativa potrebbe essere Lidia Galeazzo, che per tanti anni è stata uno dei volti del Tg2.

Inevitabile il terremoto scaturito da questa indiscrezione, che ha colpito soprattutto i tantissimi appassionati del programma. Su Twitter esiste un vero e proprio gruppo di ascolto, i chilhavisters, che ogni mercoledì commentano con grande trasporto le vicende del programma. C'è chi parla di fine di un'epoca e chi, invece, sembra apprezzare la decisione di un cambio di conduzione, che rappresenterebbe una ventata di aria fresca per il programma. Intanto, pare certo che la Prova del cuoco, un altro storico titolo della televisione pubblica, non tornerà sugli schermi di Rai1. L'azienda avrebbe deciso di sospendere il programma, attualmente condotto da Elisa Isoardi, a causa dei bassi ascolti. Al suo posto si dice che potrebbe tornare Antonella Clerici con un progetto tutto nuovo ambientato in parte della sua casa nel bosco in Piemonte. Anche i telespettatori potrebbero assistere all'ennesimo cambio in conduzione, con l'addio di Lorella Cuccarini. Al suo posto potrebbe arrivare una giornalista ma pare che l'azienda stia accarezzando l'idea di una conduzione in solitaria affidata in via esclusiva ad Alberto Matano.