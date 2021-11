"Ecco la str...". A Ballando finisce malissimo

Chi si aspettava una resa dei conti tra Morgan e Selvaggia Lucarelli si è dovuto ricredere. Nell'ultima puntata di Ballando con le stelle la giornalista è apparsa decisamente trattenuta (astenendosi dal giudicare Morgan oltre al voto) e in più di un'occasione ha preferito glissare piuttosto che attaccare. Ma a metà puntata, quando Federico Fashion Style l'ha punzecchiata con una provocazione, la Lucarelli si è risvegliata, scivolando nei soliti meccanismi.

Che Selvaggia Lucarelli fosse arrivata in puntata con il freno a mano tirato il pubblico se n'è accorto sin dall'avvio dello show di Rai Uno. "Stasera la Lucarelli ha fatto 'voto di silenzio' riguardo alle provocazioni e agli insulti?? ", ha ironizzato un utente su Twitter, commentando l'insolito atteggiamento della giudice solitamente sempre pronta a punzecchiare e criticare i concorrenti. Gli spettatori hanno dovuto invece attendere la metà della puntata per assistere all'ultima provocazione della giornalista, che è sbottata dopo una battuta di Federico Fashion Style.

Il celebre hair stylist era nella sala delle Stelle in attesa di scendere in pista per esibirsi e Milly Carlucci ha scherzato sulla sua acconciatura da samurai. " Quel codino ti ha dato una forza pazzesca nella prova a sorpresa ", l'ha incitato la conduttrice e lui ha replicato: "Stasera posso alzare anche Selvaggia Lucarelli". Com'era prevedibile le parole di Federico Fashion Style non hanno lasciato indifferente la giudice, che non ha esitato a controbattere sarcastica: " Questo cos'è, body shaming? ".

L'hair stylist ha cercato di spiegarsi, proseguendo in tono ironico: " Capirai, Anastasia è un po' più magretta, 'sta parrucca pesa ". Riferendosi all'acconciatura della Lucarelli, già oggetto di attenzioni durante la puntata. A quel punto Selvaggia Lucarelli ha rotto gli argini, forse imposti dalla conduttrice memore della lite di sabato scorso con Morgan: " Insomma stasera mi hanno dato dell'obesa e altro, ma io non sto reagendo come un monaco tibetano? Poi dicono che io parlo e: 'Ecco la provoca", "Ecco la stronza'" ". Insomma la giurata non è riuscita proprio a trattenersi, costringendo la Carlucci ad ammonirla per quella parolaccia di troppo arrivata nel finale.