Malore in diretta per Andrea Iannone: "Accertamenti in pronto soccorso"

La quinta puntata di Ballando con le stelle si è aperta con un colpo di scena inatteso. Mentre i concorrenti si stavano esibendo in pista con una prova singola a sorpresa, Andrea Iannone ha avuto un malore ed è stato costretto a ricorrere alle cure mediche nell'infermeria presente nel backstage.

Tutto si è consumato in avvio di puntata. Le coppie si sono schierate, come di consueto, al centro della pista e tra queste c'era anche quella composta da Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Ma quando la gara è entrata nel vivo con la prova speciale - che i singoli concorrenti hanno dovuto affrontare da soli in pista a ritmo di una musica sconosciuta - Iannone è sparito. I concorrenti si sono esibiti uno dopo l'altro, ma dello sportivo neanche l'ombra.

Alla fine, quando all'appello mancava solo il pilota di motociclismo, Milly Carlucci si è vista costretta a chiarire quanto stava accadendo: " Andrea si è sentito poco bene e ora si trova in infermeria ". La sua insegnante di ballo Lucrezia Lando, che si trovava nella sala delle Stelle per assistere all'assolo del suo compagno, ha chiarito: " Stava già male di stomaco nel pomeriggio quando è arrivato negli studi" . Le telecamere hanno seguito Paolo Belli nel dietro le quinte, dove si è recato per accertarsi delle condizioni dello sportivo e per alcuni istanti Andrea Iannone è stato inquadrato, disteso su un lettino nell'infermeria.

Lo sportivo ha scambiato alcune parole con il conduttore, che poi ha chiesto notizie al medico per capire come la situazione si sarebbe evoluta. " La volontà di Andrea è quella di ballare - ha chiarito Paolo Belli dopo avere parlato con il dottore - ma deve rimanere in osservazione per un po'. Se non si riprende dovrà essere trasferito in ospedale ". Le parole di Belli hanno destato preoccupazione in studio, ma solo dopo mezz'ora si è capito perché l'ipotesi ospedale fosse concreta. A confermarlo è stato lo stesso Andrea Iannone. " Sto bene ma non benissimo - ha scherzato l'atleta dall'infermeria - proveremo a ballare ma dopo la puntata dovrò andare in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sembra che tutti gli antidolorifici che ho preso in queste settimane mi abbiano procurato questo problema gastrico ".

Intorno alla mezzanotte Iannone e Lucrezia Lando sono scesi in pista eseguendo la loro performance. Il pilota è apparso sottotono ma non ha rinunciato alla gara, confermando però di doversi sottoporre ad analisi approfondite per capire l'origine dei suoi disturbi.