Federico Rossi confessa: "Sono stato depresso, ho iniziato a bere"

Il duo Benji e Fede – al secolo Benjamin Mascolo e Federico Rossi – è stato costretto a rinviare il concerto di saluto ai fan a causa del Covid-19, ma domani, 5 maggio, uscirà la biografia dei due artisti che farà emergere aspetti sconosciuti della loro vita privata.

Se tanti avevano iniziato a credere che i motivi della separazione fossero dovuti alle rispettive compagne di Benji e Fede, il primo legato a Bella Thorne e il secondo a Paola Di Benedetto, entrambi ci hanno tenuto a smentire tali pettegolezzi sottolineando come anche la separazione sia motivo di crescita, professionale e privata. La musica, tuttavia, continuerà a far parte della loro vita, anche se oggi non sanno in che modo, ed è stata proprio questa passione a salvare Federico in un momento molto particolare del passato.

Nella biografia, “Naked”, Rossi parla di due lutti – prima quello del padre e poi della nonna - che lo hanno segnato, ma dopo i quali ha scelto ugualmente di salire sul palcoscenico. “ Sono convinto che se non avessi avuto ‘Benji e Fede’, se non fosse stato il periodo più bello della nostra carriera, forse sarei crollato del tutto – ha confessato in una intervista per Vanity Fair - . Ma dall’altra parte ero consapevole di avere solo tappato il buco. Il dolore non lo senti subito ma appena ti fermi, è allora che quello che hai nascosto viene fuori. Ti presenta il conto dopo ”.

Federico, infatti, ha raccontato di aver sofferto di depressione e di aver avuto problemi con l’alcool: argomenti di cui gli è costato parlare nel libro, ma che sono serviti a far emergere alcuni aspetti forse sconosciuti a molti. “ (È stato difficile parlare, ndr) della depressione, delle crisi che ho avuto – ha spiegato - . E poi quando racconto della smisurata foga successiva che mi ha fatto andare oltre ”. Nel libro, infatti, racconta: “ Ho cominciato a bere più del dovuto, non ero più lucido. Bevevo, ero euforico ”.

Per la prima volta, dunque, il fidanzato di Paola Di Benedetto svela di aver abusato dell’alcool e di essere “sprofondato”. “ Quando esci da un periodo di disagio dove sei stato giù a livello psicologico, è un po’ come se iniziassi a correre sull’asfalto dopo che hai arrancato per lungo tempo sulla sabbia – ha detto - . Sei in grado di correre sempre più forte finché non ti scontri con una realtà che ti scappa dalle mani. A me è successo. Sono sprofondato ”.

È stata la musica a permettergli di risollevarsi e a stargli accanto nei momenti più difficili della sua vita. “ La musica è stata una salvezza, un appiglio che mi ha salvato nella maggior parte delle situazioni della mia vita ”, ha ammesso spiegando di esserne completamente uscito e di aver usato questo periodo di isolamento forzato per fare un lungo lavoro su se stesso.