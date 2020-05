Ha violato il lockdown per Paola? La verità su Federico Rossi

Federico Rossi e Paola Di Benedetto non sono in quarantena insieme. La conferma è arrivata in una videointervista rilasciata dall’ex duo musicale Benji & Fede al settimanale Grazia, in cui i cantanti hanno parlato del loro isolamento a Modena, lontani dalle rispettive fidanzate, e dei motivi dello scioglimento della band.

Federico Rossi ha confessato di aver sofferto molto per la " mancanza di Paola " durante l’epidemia di coronavirus. " Non ci vediamo da più di tre mesi: prima il Grande Fratello Vip e poi la quarantena – ha dichiarato il cantante mentre gironzolava per casa sua -. Posso sentirla solo in videochiamata. Non so se tenermi i discorsi più belli per quando la vedrò di persona ".

Il loro incontro romantico post quarantena non ha ancora una data certa. A partire dal prossimo 4 maggio, sono permesse le visite a "congiunti", e quindi anche a fidanzati stabili, domiciliati nella stessa Regione. Ma questo non è il loro caso: al momento, Paola Di Benedetto è a Vicenza in Veneto, mentre Federico Rossi a Modena in Emilia-Romagna. Stanno passando l’isolamento sociale con le rispettive famiglie, come confermano le storie e i post condivisi su Instagram con i fan quotidianamente. Anche oggi, Paola si è mostrata nel letto della sua cameretta, appena sveglia, e Federico mentre suonava la chitarra nella sua casa modenese. Questo non cancella del tutto i dubbi sollevati dai fan e dall’influencer napoletana Deianira Marzano, ma decisamente attenua i sospetti.

Benji & Fede, dall’intervista rilasciata su Grazia, non sembrano aver mai preso in considerazione la possibilità di violare la quarantena, e continueranno a dare il loro contribuito in questo periodo difficile per il Paese con " videomessaggi ", " donazioni " e soprattutto " dando il buon esempio " ai giovani fan. Sembra improbabile, quindi, che Federico Rossi abbia messo a rischio la sua salute, la sua immagine pubblica, nonché il suo portafoglio, per passare solo poche ore con Paola Di Benedetto.

Appena la situazione si sbloccherà, il cantante non ha dubbi: " Andrò a trovare la mia ragazza ". E ad attenderlo ci potrebbe essere una bella novità: la coppia, infatti, sta pensando di prendere in affitto una casa. " Quando tutto questo sarà finito, ci organizzeremo per andare a convivere ", ha riferito Paola Di Benedetto, appena uscita dal Grande Fratello Vip, in un’intervista al Giornale.it.