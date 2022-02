La "spintarella" di Fedez per Dargen D'Amico: scoppia il caso

La terza serata del festival di Sanremo è cominciata con la marcia ingranata. La gara è entrata subito nel vivo con le esibizioni canore e il televoto del pubblico ha scaldato immediatamente i social network. Puntuali come un orologio svizzero sono arrivate anche le prime insinuazioni su favoritismi e "spintarelle" da parte degli influencer per invitare al voto di questo e quel cantante.

A finire al centro del chiacchiericcio è stato soprattutto Dargen D'Amico, l'eclettico rapper e produttore milanese, che si è esibito sul palco del teatro Ariston come sesto concorrente in gara. Subito dopo la sua performance live, su Twitter si è scatenato il delirio: "Lui che andrà avanti solo grazie al televoto pompato dai Ferragnez", "E' suo amico ha già messo la storia per il televoto", "Paurissima che i bimbi di F3d3ss rompano le palle al televoto per l'amichetto del loro beniamino", "Ho come l'impressione che Dargen D'Amico, anche con l'aiuto di qualcuno al televoto, possa fregare tutti e vincere ".

Per molti utenti l'amicizia che lega Fedez a Dargen D'Amico potrebbe influenzare il televoto, soprattutto dopo che il marito di Chiara Ferragni ha pubblicato nelle storie del suo profilo Instagram una foto di D'Amico per invitare i suoi follower a votarlo. E le insinuazioni si sono moltiplicate: " Voi comunque tutti concentrati su Mahmood e Blanco ma secondo me gli amiciani e Dargen D'Amico (bff dei Fœrrañez) molto buoni al televoto", "Dargen (che lavorando con fedez sarà spinto da tutta la family) ". E così, dopo il caso dello scorso anno, che vide protagonista proprio Fedez - spinto sui social dalla moglie Chiara Ferragni, che incitò i suoi oltre 20 milioni di follower a sostenerlo al televoto - anche quest'anno si torna a parlare di quanto contano in termini di voti gli influencer.

Come se non bastasse Dargen D'Amico è finito al centro di una mini polemica per avere cambiato alcune parole del testo della sua canzone per ottenere punti al Fantasanremo. L'artista ha scelto di sostituire le parole "Zio Pino" presenti nel testo della sua canzone "Dove si balla" con "ciao zia Mara".