Fedez da Fazio delude: il ritorno in Rai è la sagra dell'ipocrisia

Un vecchio, ma sempre attuale, adagio popolare recita: "Tutto fumo e niente arrosto". Così potrebbe essere riassunta l'ospitata di Fedez nella prima puntata della stagione di Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio che è tornato a presidiare la domenica sera di Rai3. Definire deludente la presenza del signor Ferragni è riduttivo, soprattutto dopo i proclami dei giorni precedenti arrivati via social proprio da parte del rapper, che sembrava dovesse andare a conquistare la Kamchatka. Invece no, per qualche ora Fedez ha vestito i panni del lupo ma una volta rimesso piede in Rai è tornato agnello.

Solo pochi mesi fa, era maggio, dal palco del 1 maggio Fedez ha accusato la Rai di tentare una censura nei suoi confronti. L'azienda ha immediatamente smentito e il rapper che ha fatto? Ha pubblicato l'audio (non integrale e tagliuzzato) della telefonata intercorsa. Poche ore dopo arriva online il video della telefonata integrale in cui il racconto fatto da Fedez viene riportato alla sua esatta dimensione, diversa rispetto a quella che traspariva dal video postato dal marito della Ferragni.

Inizia così una battaglia legale tra Fedez e la Rai, che si combatte a suon di proclami pubblici e audizioni. Inizia l'estate, nel frattempo in Rai cambiano i vertici aziendali, Fedez litiga con sua moglie a favor di paparazzi e le scrive una canzone e inizia la nuova stagione televisiva. A che punto è la causa legale tra la Rai e Fedez alle porte dell'autunno? Ormai se lo chiedono in pochi, dopo le prime settimane di caos mediatico la vicenda è finita nel dimenticatoio, complice la vittoria degli Europei di calcio, delle medaglie olimpiche, dei mondiali di pasticceria, dei mondiali di polo e perfino delle medaglie ai mondiali di bocce.

Nel mentre che l'Italia conquistava questi trofei, la Rai decideva di non procedere querela a Fedez e il rapper, tronfio come non mai di questo passo indietro, ha esultato con i suoi follower. E quando è stata annunciata la sua partecipazione a Che tempo che fa, ovviamente un comunicato in pompa magna che lasciava presagire chissà cosa, ha fatto intendere che sarebbe tornato nella casa del nemico con lo stesso piglio del 1 maggio.

E invece... Niente. Non è successo proprio niente durante l'ospitata. Il rapper si è presentato con Achille Lauro e Orietta Berti per cantare (ancora una volta) la canzone tormentone dell'estate. Al termine dell'esibizione, Fabio Fazio ha disteso i tappeti rossi e con evidente timore reverenziale ha fatto due o tre domande trite e ritrite ai tre, tenendo sempre i fari puntati su Fedez. L'imbarazzo era palpabile in studio, si è finiti sempre a fare la solita battuta sulla Berti rockstar ma di contenuti non se ne sono visti.

Fabio Fazio ha perfino chiesto a Fedez qual è stato il segreto del successo di Mille, domanda che ha spiazzato lo stesso cantante. Il volemose bene ha trionfato ancora una volta nel salotto buonista di Fabio Fazio, con l'ipocrisia di Fedez che non ha girato la faccia quando gli è stata proposta la possibilità di presentare il suo singolo proprio in Rai, per altro nello stesso canale al centro del caos del 1 maggio. Almeno sarà servito a Fazio per spingere un po' sugli ascolti all'esordio.