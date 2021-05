"Querelato", "Vigliacchi". Lo scontro Fedez-Rai in tribunale

La Rai porterà Fedez in tribunale per aver diffuso illegalmente l'audio della telefonata sulla presunta censura e per diffamazione aggravata verso la società e una sua dipendente. A confermare la notizia è Massimiliano Capitanio, deputato della Lega e capogruppo del partito in commissione Vigilanza Rai, che ora auspica una rapida risoluzione della vicenda nel segno della verità.

Che l'ipotesi querela fosse al vaglio della Rai lo si era capito negli scorsi giorni. Ma i vertici di viale Mazzini sono passati all'azione solo nelle scorse ore. La Rai ha dato mandato ai propri legali di procedere nelle opportune sedi nei confronti del rapper che, il primo maggio scorso dopo il concertone, aveva registrato e pubblicato parti della conversazione telefonica avuta con i rappresentati della Rai. In seguito a quella telefonata Fedez aveva accusato la Rai e gli organizzatori di volerlo censurare aprendo uno scontro ancora infuocato.

Apprendiamo oggi che 'la Rai ha conferito mandato ai propri legali di procedere in sede penale nei confronti di Federico Leonardo Lucia, in arte 'Fedez', in relazione all'illecita diffusione dei contenuti dell'audio e alla diffamazione aggravata in danno della società e di una sua dipendente avvenuti in occasione del concerto del 1° Maggio'. -

Si tratta di un atto dovuto e doveroso perché su temi fondanti della nostra democrazia, come la libertà di espressione e il rispetto della persona. Non è possibile scherzare né tanto meno organizzare show per un pugno di like

I deputati della Lega in commissione Vigilanza Rai - subito dopo la pubblicazione degli audio e la conseguente polemica - avevano chiesto chiarimenti ai vertici di rete. Insieme avevano auspicato azioni atte a far luce sulla querelle tra Fedez e viale Mazzini. L'ultima mossa legale della Rai è un primo segnale in questo senso. "si legge nella nota ufficiale della Lega che porta la firma die degli altri deputati in commissione -".

Massimiliano Capitanio, nell'auspicare una rapida e chiara risoluzione del caso Fedez, ha ribadito la disponibilità della Lega a far intervenire il rapper in commissione per dire la sua. " Noi speriamo solamente che emerga la verità. Non abbiamo sete di vendetta e ci siamo già dichiarati disponibili ad accogliere la richiesta di Fedez di venire in audizione in Vigilanza. Quella sera sono state fatte e dette cose troppo gravi, sarebbe offensivo del nostro ruolo fare finta di niente ", ha concluso il capogruppo della Lega in Vigilanza Rai.

La replica di Fedez: "Vigliaccheria di stato"